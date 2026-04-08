Près de Lyon : il refuse d’obtempérer et tente de fuir à pied avant d’être interpellé

Un homme a tenté de fuir un contrôle des gendarmes le 4 mars dernier à Genas, près de Lyon, avant de prendre la fuite à pied.

Il était environ 20 h 30 le 4 mars dernier lorsque deux gendarmes de la communauté de brigade (COB) de Genas, à l’Est de Lyon, ont tenté de contrôler un individu circulant sur un motocross. Après l’activation des avertisseurs sonores et lumineux des forces de l'ordre, l’individu a alors pris la fuite.

Excès de vitesse, feu rouge et panneau STOP non respectés, l’homme a pris énormément de risques avant de se retrouver finalement coincé au fond d’une impasse. Ce dernier a tenté de prendre la fuite à pied, mais a été rattrapé par les gendarmes.

Interpellé, l’individu a reconnu les faits lors de son audition et fera bientôt l’objet d’une convocation au tribunal judiciaire de Lyon. Son motocross a quant à elle été détruit.

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