La première Marche pour Jésus avait recueilli près de 6 000 personnes en 2025. @Diocèse de Lyon

Après une première édition ayant rassemblé plus de 6 000 participants, la Marche pour Jésus fera son retour dans les rues de Lyon le samedi 30 mai prochain.

La Marche pour Jésus fait son retour à Lyon. L’événement chrétien, porté par plusieurs Églises de la métropole lyonnaise, ambitionne cette année de réunir jusqu’à 10 000 personnes pour sa deuxième édition. La première avait recueilli près de 6 000 personnes en 2025.

Organisée par l’association Marche pour Jésus Lyon Métropole, cette manifestation se veut "festive, ouverte à tous et accessible sans distinction d’âge, d’origine ou de confession".

Un cortège entre Bellecour et Blandan

Le départ sera donné à partir de 13h30 depuis la place Bellecour. Le cortège traversera ensuite plusieurs secteurs de la ville, notamment la Guillotière et Jean-Macé, avant de rejoindre le parc Sergent Blandan (Lyon 7e).

Neuf chars animés par des paroisses et Églises catholiques, protestantes, évangéliques et orthodoxes défileront dans les rues lyonnaises, accompagnés de groupes musicaux, de chants et de performances artistiques. Tout cela dans un message "d’espérance, de fraternité et d’unité", comme l’indiquent les organisateurs.

La journée se terminera par un festival de musique chrétienne et un concert gratuit organisés à partir de 17h30 au parc Blandan.

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