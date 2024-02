Voies lyonnaises : face à la Métropole, Oullins-Pierre-Bénite saisit le Conseil d'Etat

La commune d'Oullins-Pierre-Bénite a décidé de saisir le Conseil d'Etat pour faire annuler les travaux de la Métropole de Lyon sur la grande rue d'Oullins.

Oullins-Pierre-Bénite ne veut définitivement pas du nouveau plan de circulation prévu par la Métropole de Lyon pour son centre-ville, et s'y oppose par tous les moyens possibles. Après avoir déposé un référé-suspension pour faire suspendre la délibération entérinant l'expérimentation de deux scénarios de réaménagement pour la grande rue d'Oullins, rejeté par les juges, le maire LR Jérôme Moroge annonce avoir saisi le Conseil d'Etat et pris un arrêté d'interruption des travaux débutés ce lundi.

La mairie demande à la Métropole de retarder les travaux

Le maire LR de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot avait pris un arrêté similaire lorsque la Métropole de Lyon avait décidé de créer un couloir bus-vélo permanent avenue de la République. Pour rappel, l'exécutif métropolitain privilégie pour la grande rue d'Oullins un passage à sens unique pour permettre le passage de cyclistes, scénario qui irrite la municipalité.

Dans un courrier envoyé au président de la Métropole de Lyon le 14 janvier, le maire réitérait ses craintes de voir "les automobilistes se déporter sur des itinéraires annexes, ce qui nuirait considérablement à la tranquillité des quartiers, contribuerait à engorger le reste de la commune et enclaverait les commerces du centre-ville". Jérôme Moroge et Clotilde Pouzergue souhaitent notamment qu’avant toute chose, la Métropole de Lyon prenne le temps d’observer, pendant six mois, "les nouvelles habitudes prisent par les usagers à la suite de la mise en service récente des nouvelles stations de métro", notamment celle d’Oullins centre.

Sollicités, les services de la Métropole n'avaient pas encore d'éléments de réponse à nous apporter mais indiquent à Lyon Capitale qu'une réaction de l'exécutif sera diffusée dans la soirée.