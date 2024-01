Oullins-Pierre-Bénite fait barrage à une Voie lyonnaise de la Métropole de Lyon

La transformation du plan de circulation du centre-ville d’Oullins-Pierre-Bénite souhaitée par la Métropole de Lyon, pour y faire passer la Voie lyonnaise n°6, ne passe pas du côté de la commune. La municipalité LR a saisi la justice.

Principale artère commerçante de la commune d’Oullins, nouvellement renommée Oullins-Pierre-Bénite après sa fusion avec la ville voisine, la Grande Rue d’Oullins continue de faire l’objet d’un important bras de fer entre la municipalité et la Métropole de Lyon. Afin de permettre le passage de la Voie lyonnaise n°6 à Oullins, la collectivité territoriale planche depuis de nombreux mois sur une réorganisation des circulations automobiles, piétonnes et cyclistes sur cet axe structurant.

Un passage à sens unique qui ne passe pas

À l’issue d’une concertation menée avec les habitants, la Métropole de Lyon a abouti à l’expérimentation pendant six mois de deux scénarios permettant la création de cette piste cyclable sécurisée reliant le nord et le sud de la métropole. Pour mémoire, le premier scénario ferait passer la Voie lyonnaise n°6 sur la partie basse de la Grande rue d’Oullins, jusqu’à la rue Léon-Bourgeois. Le second, privilégié par la Métropole de Lyon et qui irrite au plus haut point la municipalité LR, consiste à passer la Grande rue d’Oullins à sens unique, pour permettre le passage des cyclistes et réduire le flux automobile en coeur de ville. Des scénarios qui devraient être testés pendant trois mois chacun à partir du mois de février.

Dans un courrier envoyé au président de la Métropole de Lyon le 14 janvier, la municipalité réitérait ses craintes de voir "les automobilistes se déporter sur des itinéraires annexes, ce qui nuirait considérablement à la tranquillité des quartiers, contribuerait à engorger le reste de la commune et enclaverait les commerces du centre-ville". Ne s’estimant pas considérée par la Métropole de Lyon sur le sujet, alors que la collectivité présidée par Bruno Bernard (EELV) aurait refusé de participer à une nouvelle réunion de travail programmée le 1er février, visant à trouver un "consensus", la commune a finalement annoncé le 26 janvier avoir saisi la justice.

Un "passage en force" jugé "illégal" par la Ville

Selon le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, et la maire déléguée d’Oullins, Clotilde Pouzergue, qui ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre "la délibération n° CP-2023-2764 de la Commission permanente de la Métropole de LYON en date du 20 novembre 2023", la Métropole de Lyon ne respecte pas le Code Général des Collectivités Territoriales. Les deux élus de droite pointent du doigt un "passage en force [… illégal puisque lorsqu'une décision du conseil métropolitain ne concerne qu'une seule commune située sur son territoire, l'avis du conseil municipal doit dans tous les cas être recueilli et donc sollicité par la Métropole".

Jérôme Moroge et Clotilde Pouzergue souhaitent notamment qu’avant toute chose, la Métropole de Lyon prenne le temps d’observer, pendant six mois, "les nouvelles habitudes prisent par les usagers à la suite de la mise en service récente des nouvelles stations de métro", notamment celle d’Oullins centre. Par ailleurs, alors que les deux élus annonçaient le 23 janvier que les premières modifications de voirie visant à expérimenter les deux scénarios seraient opérées à partir de ce lundi 29 janvier, de son côté la Métropole de Lyon assure ne pas avoir lancé de travaux à ce stade.