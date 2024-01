Le référé de la Ville rejeté, la circulation va changer au centre-ville d’Oullins

Opposée à la refonte du plan de circulation de son centre-ville par la Métropole de Lyon, la mairie d’Oullins-Pierre-Bénite a vu son référé-suspension rejeté pour la deuxième fois. La Métropole va pouvoir engager ses travaux sur la Grande rue d’Oullins.

Déterminée à s’opposer à la transformation du plan de circulation de son centre-ville souhaitée par la Métropole de Lyon, pour y faire notamment passer une Voie lyonnaise, la nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite a vu ses espoirs douchés pour la seconde fois par la justice. La municipalité de droite, désormais administrée par Jérôme Moroge, qui jugeait "illégal" le "passage en force" de la Métropole a vu son référé-suspension être rejeté pour la deuxième fois par le tribunal administratif de Lyon.

Retirer le trafic de transit du quartier Bussière

La Métropole de Lyon va donc pouvoir lancer ses travaux au centre-ville d’Oullins, dans le but de "rééquilibrer les espaces publics afin qu’ils soient plus accueillants pour les piétons et les vélos". Dans un premier temps, la Métropole va revoir le plan de circulation du quartier Bussière. Afin de limiter le trafic de transit, notamment autour de l’école Jules-Ferry, les sens de circulation vont évoluer sur les rues de la Bussière, Claude Michel, E.vial, C. Fourrier, Berthelot, ou encore Louis Pasteur et du Buisset.

Le projet de modification des circulations sur le quartier Bussière testé à partir du mois de février. (Crédit Métropole de Lyon)

Puis, à partir du printemps, la collectivité territoriale expérimentera en condition réelle deux scénarios faisant évoluer le plan de circulation sur la Grande rue d’Oullins, afin d’en "mesurer factuellement les impacts et bénéfices". Des deux scénarios qui avaient émergé de la concertation menée par la Métropole entre le 15 mai et le 19 juin 2023, le 1er, qui été initialement privilégié par la mairie d’Oullins, avant que la municipalité ne s'en détourne, a finalement été abandonné. N’ayant guère séduit les riverains, celui-ci a été délaissé au profit d’un 3e scénario ayant été proposé par les collectifs d’habitants et de commerçants de la commune. C’est celui-ci qui sera donc testé en premier lieu.

2 scénarios testés sur la Grande rue au printemps

Cette première expérimentation verra la pose de marquages au sol pour les vélos sur la Grande rue d’Oullins et la création d’un couloir bus-vélos entre Perron et le pont d’Oullins, en passant par la rue Diderot. Avec ce scénario la Grande Rue d’Oullins passera en sens unique en direction de Saint-Genis-Laval pour les automobilistes qui devront circuler avec les bus, afin de permettre dans l’autre sens la création du couloir bus-vélos.

Le scénario proposé par les collectifs d'habitants et de commerçants qui sera testé en premier au printemps. (Crédit Métropole de Lyon)

Le second scénario, qui devrait être testé trois mois plus tard, est celui privilégié par la Métropole de Lyon et qui avait "obtenu le plus d’avis favorables avec 54% d’adhésion des contributeurs" lors de la concertation, rappelle la collectivité. Plus impactant, celui-ci prévoit "la création d’un couloir bus-vélo sur la Grande rue dans le sens descendant (vers Lyon) ce qui permettra d’améliorer la performance des bus et de sécuriser les cheminements cyclables. Pour les cyclistes se dirigeant vers Saint-Genis-Laval, un itinéraire cyclable sera établi via les rues Bertholey, Hugo et de la Camille", explique la Métropole.

Le scénario privilégié par la Métropole de Lyon pour la Grande Rue. (Crédit Métropole de Lyon)

Les craintes de la mairie

Durant toute la durée des expérimentations, des comptages seront réalisés afin d’étayer le choix du futur plan de circulation du centre-ville d’Oullins, précise la collectivité dans un communiqué. Par ailleurs, Bruno Bernard, le président EELV de la Métropole de Lyon "appelle la commune d’Oullins-Pierre-Bénite à retrouver la raison […] dans l’intérêt des habitants et des commerçants" et invite son exécutif à se joindre au futur comité de suivi des expérimentations, "qui rassemblera tous les acteurs d’Oullins-Pierre-Bénite".

Une main tendu à laquelle n’ont pas encore répondu le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, Jérôme Moroge, et la maire déléguée d’Oullins, Clotilde Pouzergue, qui, ces derniers jours, ont plutôt réaffirmé leurs craintes de voir "les automobilistes se déporter sur des itinéraires annexes, ce qui nuirait considérablement à la tranquillité des quartiers, contribuerait à engorger le reste de la commune et enclaverait les commerces du centre-ville". Les deux élus souhaitaient une remise à plat du projet après avoir pris le temps d’observer pendant six mois "les nouvelles habitudes prisent par les usagers à la suite de la mise en service récente des nouvelles stations de métro", notamment celle d’Oullins centre.