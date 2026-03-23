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Colloques, forums : Le One Health Summit à Lyon dévoile son programme

  • par Romain Balme

    • Le sommet de la santé se déroulera du 5 au 7 avril prochain à Lyon. De nombreux évènements sont prévus, comme un village découverte ou un forum économique. Le président Emmanuel Macron sera présent le jour de la clôture.

    Le One Health Summit se déroulera du 5 au 7 avril prochain dans la capitale des Gaules. Il s'agit de la 9e édition de la série des One Planet Summits qui "vise à renforcer nos systèmes de surveillance et de prévention et à engager l'ensemble des acteurs public et privés prêts à s'investir pour déployer des actions concrètes." Cette édition est co-présidée entre la France et l'Indonésie

    L'objectif principal est de repenser le cadre institutionnel en matière de santé pour en faire "une boussole pour l'élaboration de nos politiques publiques". Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron sera présent sur ce sommet le mardi 7 avril.

    Au sujet du programme de cet évènement, il se précise. Le dimanche et le lundi un village des découvertes est organisé au Parc de la Tête d'Or. Ensuite, des colloques et des forums viendront rythmer les trois jours du sommet, alors qu'une vingtaine de pays devrait être représentée. Point d'orgue le forum économique One Health, piloté par French Healthcare Association, qui se déroulera le mardi 7 avril de 9 h 30 à 18 h.

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