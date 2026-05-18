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Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki. @Ville de Saint-Fons

Le maire de Saint-Fons porte plainte contre l’ancien exécutif municipal

  • par Clémence Margall

    • Le maire de Saint-Fons, Hadi Mebarki, a porté plainte contre l’ancien édile Christian Duchêne, Thibaut Casters et le président de l’association syndicale libre (ASL) "Le Parc Lumière" concernant "un faisceau d'irrégularités préoccupantes commises sous la précédente mandature."

    Ce n'est plus simplement une joute verbale qui oppose l'actuel et l'ancien édile à Saint-Fons. Hadi Mebarki, le nouveau maire de la commune, annonce ce lundi 18 mai avoir déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Lyon contre l'ancien exécutif municipal, et plus particulièrement l’ancien maire Christian Duchêne, son ancien adjoint à l’Environnement, et gendre, Thibaut Casters, ainsi que le président l’association syndicale libre (ASL) "Le Parc Lumière."

    Lire aussi : L'ancien maire de Saint-Fons dénonce les "contradictions" de son successeur insoumis

    "Détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts"

    L'élu indique dans son communiqué qu’à la suite de l’alternance politique survenue lors des dernières élections municipales, "de récentes vérifications administratives internes, transmises à l'exécutif en avril 2026, ont mis en lumière un faisceau d'irrégularités préoccupantes commises sous la précédente mandature." Hadi Mebarki assure en effet que "des fonds publics ont été délibérément utilisés pour l'achat de clôtures et de barrières destinées à une copropriété strictement privée dans laquelle réside l’ancien édile", comme en attesteraient "des correspondances internes et des pièces comptables de la Ville" datant du printemps 2022. Il ajoute : "Cette dépense a été validée par un arbitrage politique occulte, au mépris des avertissements et des propositions de refus formulés par les services techniques et administratifs de la Ville."

    Hadi Mebarki indique par ailleurs que "les éléments du dossier démontrent que le président de l'ASL bénéficiaire de cet achat sur fonds publics n'était autre qu'un colistier" ayant figuré sur la liste électorale de Christian Duchêne en 2020. "Cette confusion manifeste entre les intérêts partisans et l'utilisation de l'argent du contribuable caractérise, selon l'analyse de la Ville, les infractions pénales de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts", s’insurge encore le maire dans son communiqué.

    Il conclut : "Afin de préserver les intérêts financiers de la collectivité, la Commune de Saint-Fons se constituera partie civile pour obtenir la réparation intégrale du préjudice matériel et moral subi par l’institution. La municipalité laisse désormais les autorités judiciaires mener les investigations nécessaires en toute indépendance et se tient à la disposition des enquêteurs pour faire toute la lumière sur ce dossier."

    Lire aussi : Saint-Fons : le nouveau maire LFI Hadi Mebarki exclut de désarmer la police municipale

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