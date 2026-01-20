Actualité
La Grande Librairie retrouve le palais de la Bourse © Sandrine Thesillat – Quais du Polar

Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon

  • par La Rédaction

    • Du 3 au 5 avril 2026, le festival Quais du Polar réunira à Lyon 133 auteurs et autrices venus de 21 pays. Une édition placée sous le signe des sciences et de la fiction, avec de nombreux prix littéraires au programme.

    Le festival Quais du Polar dévoile une programmation particulièrement riche pour sa 22e édition, organisée du 3 au 5 avril 2026 à Lyon. Pas moins de 133 auteurs et autrices, représentant 21 nationalités, sont attendus sur les quais lyonnais, confirmant l’envergure internationale de l’événement dédié au roman noir et au thriller.

    Parmi les invités figurent de grands noms du polar français et étranger, tels que Don Winslow, M.J. Arlidge ou encore Henri Lœvenbruck. Cette édition s’articulera autour du thème "Chercheurs d’histoires : sciences et fictions", explorant les liens entre enquêtes littéraires et recherches scientifiques à travers rencontres et débats croisés entre écrivains et chercheurs.

    Le festival sera également marqué par l’annonce de plusieurs sélections de prix, dont le Prix Polar en séries – SCELF, qui distingue des œuvres au fort potentiel d’adaptation audiovisuelle. D’autres récompenses, littéraires, jeunesse ou bande dessinée, viendront rythmer ces trois jours, faisant de Quais du Polar un rendez-vous incontournable pour les amateurs du genre.

