Violences, mauvaises conditions d'hygiène : une crèche de Lyon fermée en urgence

La crèche Girofle, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermée en urgence pour trois mois après que des actes de violence et des situations dangereuses ont été constatés par les autorités.

Exploitée par le groupe La Maison Bleue, la crèche Girofle, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermée en urgence par la Métropole de Lyon en décembre dernier pour trois mois. D’après nos confrères du Figaro, cette décision intervient après la visite le 26 novembre des inspecteurs de la Protection maternelle et infantile (PMI), en charge du contrôle des crèches.

Une enquête lancée par la Métropole de Lyon

Ces derniers sont intervenus après que plusieurs parents ont porté plainte et qu’un médecin a également émis un signalement pour mauvais traitement. Un employé de la crèche avait également alerté la PMI pour des faits de violences physiques et de négligence commis par une professionnelle sur certains des 25 enfants accueillis. Alerte qui ne serait jamais parvenue jusqu’à la direction du groupe La Maison Bleue, assure-t-elle, l’empêchant ainsi de procéder aux mesures nécessaires.

La Métropole de Lyon, elle aussi informée, avait alors lancé une enquête administrative afin d’identifier les responsables. Mais toujours d’après nos confrères, ces mauvais traitements remonteraient à plusieurs mois, voire années, en arrière. Le rapport établi par la PMI en novembre statuait d’un "danger imminent pour la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants accueillis au sein de l’établissement". Changements réguliers et manque de personnel, locaux sales, mauvaises conditions de stockage du lait maternel, les inspecteurs indiquaient que les enfants étaient accueillis de façon "inadaptée" et dans "des conditions d’hygiène non-conformes".

Parmi les autres dysfonctionnements constatés, les inspecteurs soulignent également que les employés ne possèdent pas les diplômes nécessaires pour exercer. Ils seraient en effet inférieurs aux critères du code de santé publique. De son côté, l’enquête de la Métropole de Lyon concluait que "l’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être et le développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants confiés".

Une rencontre est prévue fin janvier entre la Métropole de Lyon et le groupe La Maison Bleue pour une potentielle réouverture.

