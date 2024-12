Un centre de logements pour les femmes et mères isolées a été inauguré, mercredi 11 décembre, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Le Centre de logements pour enfants et femmes (CLEF), ouvert en juin 2024, a été officiellement inauguré ce mercredi 11 décembre. Situé dans le 6e arrondissement de Lyon, cet établissement de l'association "Le Foyer Notre-Dame des sans-abris" doit permettre d'accueillir et d'accompagner des femmes isolées, ainsi que des mères et leurs enfants. Jusqu'à 110 personnes peuvent y être hébergées, au sein des 55 logements privatifs construits. Une micro-crèche de 12 places a également été imaginée dans ce projet.

423 places d'hébergement créées depuis 2020

L'Etat a participé au financement de sa construction et subventionne son fonctionnement pour un total de 2 millions d'euros. "Ce n'est pas seulement un espace d'hébergement, c'est le symbole de notre engagement collectif", assure Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un communiqué. "Je me réjouis de l’ouverture de ce centre qui permet de mettre à l’abri des femmes avec leurs enfants, tout en les soutenant dans leur quotidien et leur parentalité, ajoute Renaud Paire, vice-président de la Métropole de Lyon, en charge du logement. Alors que les femmes sont les premières victimes du sans-abrisme, la création d’une crèche au sein de cet établissement témoigne de l’attention particulière portée à leurs besoins et à ceux de leurs familles".

Pour rappel, depuis le 1er septembre dernier, la Métropole de Lyon a repris les prises en charge de mères isolées avec un enfant de moins de trois ans (seul public vulnérable dont elle a légalement la charge), en durcissant néanmoins ses critères d'admissions dans ses dispositifs d'accueil. Quant au budget de la collectivité dédié uniquement à la prise en charge des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans, il a atteint plus de 11 millions d'euros en 2024, et 423 places d'hébergement ont été créées depuis 2020.

