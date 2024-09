A l'occasion de la rentrée des crèches, Grégory Doucet et son adjoint à la petite enfance Steven Vasselin, se sont exprimés sur le secteur de la petite enfance.

Septembre, la fin des vacances, la reprise du travail, et pour les plus petits, le retour à la crèche. Avec près de 4800 berceaux, les crèches municipales et associatives de Lyon, représentent l'une des priorités du mandat, malgré un contexte rendu complexe par la pénurie nationale de professionnels.

Le maire de la ville de Lyon Grégory Doucet, et son adjoint à la petite enfance Steven Vasselin, étaient présents ce mardi 24 septembre à la crèche Viviani située dans le 8ème arrondissement, afin d'évoquer l'actualité de la petite enfance.

Une action de la ville développée sur trois axes principaux

Avec un budget de 71 millions d'euros inscrit à la programmation pluriannuelle d'investissement, l'action de la Ville de Lyon en matière de petite enfance se développe sur trois axes principaux.

Parmi ceux-ci, une volonté d'agir pour la santé des tout-petits et pour la planète, à travers le développement de plusieurs pratiques écologiques, telles que l'utilisation de couches compostables, ainsi qu'une alimentation 100% bio et 80% locale.

Egalement positionnée comme axe principal, une volonté de remettre la nature dans le quotidien des crèches, grâce au développement de projets de structures en plein air ou encore de la création d'espaces de nature au sein des établissements.

Enfin, la Ville de Lyon a pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil de ses structures de garde, avec l'ouverture de 400 nouveaux berceaux d'ici 2026, afin de soulager les parents et d'offrir à leurs enfants le bénéfice d'un lieu de socialisation collective.

Les couches compostables, un projet qui se poursuit sur l'année 2025

Depuis 2023, dix crèches municipales font l'objet d'expérimentation quant à l'utilisation de couches compostables. Après une période d'essai concluante, le projet se poursuit en 2025.

A lire aussi : Lyon : des couches compostables testées dans plusieurs crèches

Suite à l'expérimentation de plusieurs prototypes dans sept crèches du 8e arrondissement et trois crèches du 3e arrondissement, l'utilisation va s'étendre dans 26 crèches municipales de la ville.

Fruit d'un travail mené main dans la main entre l'entreprise Mundaoe et le personnel des crèches, le dernier prototype de cette couche, permet de mieux répondre aux problèmes de fuites et de confort rencontrés dans le passé.

L'objectif de cette pratique est de réduire et valoriser les déchets, et de diminuer l'exposition des jeunes enfants et des professionnels aux perturbateurs endocriniens, et devrait, à terme se déployer sur le plan national.

A lire aussi :