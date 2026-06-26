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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Rillieux : la police est appelée pour des cris, elle découvre une femme inconsciente et plusieurs kilos de drogues

  • par Clémence Margall

    • Appelées pour de possibles violences conjugales, les forces de l’ordre ont finalement découvert une femme inconsciente au sol, en crise d’épilepsie, et des stupéfiants dans un appartement de Rillieux-la-Pape.

    Il était environ 18 h 30, jeudi 25 juin, lorsque la police de Rillieux-la-Pape est appelée en urgence après que des cris et des menaces ont été signalés dans un appartement situé rue de la Saône. Sur place, une femme ouvre et assure aux policiers que les cris provenaient du jeu vidéo de son fils, en pleine partie, indiquent nos confrères du Progrès.

    Mais les forces de l’ordre sont rapidement alertées que de nouvelles menaces, dont des menaces de mort, et des coups ont été entendus dans le même logement. Cette fois-ci, elles n’hésitent pas et entrent dans le logement. Une femme de 46 ans et ses deux enfants de 17 et 20 ans s’y trouvent, mais également une femme gisant au sol, inconsciente, qui serait en pleine crise d’épilepsie. Elle serait la petite amie de l’un des hommes présents.

    L’appartement est alors fouillé et la police fait une belle découverte : deux sacs d'un kilo contenant de l’herbe de cannabis ainsi que plusieurs grammes d’héroïne. La mère et ses deux fils, de nationalité française, ont été interpellés. La jeune femme inconsciente a été prise en charge par les secours. Une enquête est en cours.

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