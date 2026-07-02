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Les treize collaborateurs experts de la Banque du Dirigeant. ©CP-CréditAgricoleDesSavoie
Les treize collaborateurs experts de la Banque du Dirigeant. ©CP-CréditAgricoleDesSavoie

Le Crédit Agricole des Savoie ouvre une banque du dirigeant 

  • par Laura Pierrez

    • Pour pouvoir mieux accompagner les dirigeants d’entreprises, le Crédit Agricole des Savoie lance la Banque du dirigeant, dédiée aux gérants de PME et ETI. Cette nouvelle structure intervient en Savoie et Haute-Savoie. 

    Une banque spécialement pour les dirigeants d’entreprises ! Le Crédit Agricole des Savoie vient compléter ses centres d’affaires entreprises et banques privées déjà existants dans la région, en ouvrant la Banque du Dirigeant. Inaugurée officiellement le 30 juin, treize experts font partie de cette nouvelle structure dédiée aux PME et ETI. Ils sont situés à Annecy et Chambéry, où sont implantés les deux bureaux officiels, ainsi qu’à Scionzier, proche de leur troisième centre d’affaires. Les treize spécialistes interviennent plus largement sur toute la caisse régionale des deux Savoie. 

    Les treize collaborateurs experts de la Banque du Dirigeant. ©CP-CréditAgricoleDesSavoie

    Ces collaborateurs ont le rôle d’accompagner les dirigeants d’entreprises dans l’ingénierie financière et patrimoniale en proposant "des stratégies de financements, de gestion de dettes (financements structurés et capital investissement) et des solutions pour les cessions, transmissions et les rachats d’entreprises", indique le communiqué de presse du Crédit Agricole. 

    "Ce projet est né étape par étape, il a été inauguré le 30 juin mais cela fait plusieurs mois que l’on travaille dessus. Au niveau immobilier, RH, recrutement, on est passé de cinq ou six collaborateurs à plus d’une dizaine", explique Boris Marion, directeur de la Banque du Dirigeant. 

    Avec cette nouvelle structure, le Crédit Agricole des Savoie souhaite affirmer son rôle de partenaire local stratégique auprès des entrepreneurs en accompagnant la croissance des entreprises du territoire. Ce dispositif vient compléter les 160 collaborateurs des centres d’affaires entreprises et banque privée du Crédit Agricole.

    Le Crédit Agricole des Savoie est au service de plus de "780 000 clients, particuliers, professionnels et entreprises. […] Plus d’un habitant sur deux est client du Crédit Agricole des Savoie, une entreprise sur deux, presque un professionnel sur trois et plus de huit jeunes agriculteurs sur dix. C’est également la banque leader sur le marché des frontaliers", souligne le communiqué de presse. 

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