Le média américain Pollstar a retenu la LDLC Arena de Décines-Charpieu, près de Lyon, dans ses meilleures nouvelles salles de concerts de l'année.

Chaque année, le média américain Pollstar publie son classement des meilleures nouvelles salles de concerts de l'année dans le monde. Pour cette 36e édition, la LDLC Arena de Décines-Charpieu, près de Lyon, a été retenue. Il faut dire que sa première année d'exploitation a été couronnée de succès et que la salle a souvent affiché complète. A ses côtés, se retrouveront quatre autres arenas : Co-op Live (Manchester, Royaume-Uni), Estadio GNP Seguros (Mexico, Mexique), K-Arena (Yokohama, Japon) et UOB LIVE (Bangkok, Thaïlande).

Le classement final sera dévoilé lors de la cérémonie des prix Pollstar 2025, le 19 février prochain. "Près d’un an après son inauguration, la LDLC Arena a su s’imposer dans le paysage culturel et l’agenda des organisateurs, devenant l’une des salles incontournables sur le plan local, national mais également international", se réjouissent les représentants de la salle.

Depuis le 23 novembre 2023, près de 560 000 spectateurs se sont rassemblés dans la LDLC Arena pour assister à d'innombrables concerts et shows : Justin Timberlake, les Jonas Brothers, Green Day ou encore le WWE Backlash France. D'ici peu, les artistes internationaux Lenny Kravitz (22 février), Dua Lipa (15 et 16 mai) ou encore Indochine (4, 5, 7 et 8 février) sont aussi attendus.

