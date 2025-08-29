Un homme entre la vie et la mort après une rixe au couteau à Villeurbanne

Un homme est entre la vie et la mort après une rixe au couteau survenue à Villeurbanne.

Jeudi 28 août vers 15 h, une rixe a éclaté à Villeurbanne au niveau de la rue de la Soie indiquent nos confrères du Progrès qui précisent que le différend pourrait être lié à une trottinette.

L'un des participants a porté un coup de couteau dans la cuisse de l'autre homme. Des policiers de la BAC sont intervenus et sont parvenus à interpeller l'auteur présumé des faits. Un couteau a été saisi.

La victime a quant à elle été transportée à l'hôpital par le SAMU. Son pronostic vital était engagé. Le suspect a été placé en garde à vue.