Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Un homme entre la vie et la mort après une rixe au couteau à Villeurbanne

  • par La rédaction

    • Un homme est entre la vie et la mort après une rixe au couteau survenue à Villeurbanne.

    Jeudi 28 août vers 15 h, une rixe a éclaté à Villeurbanne au niveau de la rue de la Soie indiquent nos confrères du Progrès qui précisent que le différend pourrait être lié à une trottinette.

    L'un des participants a porté un coup de couteau dans la cuisse de l'autre homme. Des policiers de la BAC sont intervenus et sont parvenus à interpeller l'auteur présumé des faits. Un couteau a été saisi.

    La victime a quant à elle été transportée à l'hôpital par le SAMU. Son pronostic vital était engagé. Le suspect a été placé en garde à vue.

    Villeurbanne : L'école Niki-de-Saint-Phalle ouvre ses portes à Grandclément

