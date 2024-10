Au collège Gilbert Chabroux de Villeurbanne, la semaine du goût c'est tous les jours. Ouverte depuis septembre 2022, sa cantine propose chaque jour des produits bio et locaux.

Des produits 100% biologiques, dont 50% locaux, et des plats fait maison, c'est ce que proposent chaque semaine le chef Rachid Bescha et son équipe, aux collégiens du lycée Gilbert Chabroux à Villeurbanne.

A l'occasion de la semaine du goût, le restaurant scolaire nous a ouvert ses portes, afin d'échanger et de déguster le repas servi aux élèves. Velouté de champignon, gratin de courge de la ferme métropolitaine, colin à la vanille, ou encore chakchouka aux légumes du soleil, voici donc le menu varié, et rempli de saveurs, proposé ce lundi.

Plat servi à la cantine du collège Gilbert Chabroux ce lundi ©LC

Des produits bio et locaux

Le collège Gilbert Chabroux s'inscrit parmi les trois collèges de la Métropole dont le service de restauration est en "régie exemplaire". Un dispositif dont la vocation est d'inspirer d'autres établissements, mis en place dans tous les nouveaux collèges de la Métropole, visant à promouvoir le "bien manger", à travers des plats faits maisons, des produits bio, locaux et de qualité, ainsi qu'un renforcement des équipes et des équipements de cuisine.

La principale du collège, pour qui la "philosophie du bien manger" est primordiale, confie : "Nos équipes proposent des plats variés, que les élèves n'ont pas forcément l'occasion de manger à la maison, cela leur permet de découvrir de nouvelles saveurs, tout en mangeant des produits sains et locaux".

Un principe "d'assiette unique" a également vu le jour, afin de limiter le gaspillage alimentaire. Un principe salué par les collégiens, qui se servent leur propre entrée, dans une assiette ensuite utilisée, pour déguster le plat principal. Une technique permettant aux enfants d'être autonome sur la gestion des portions, et de ne pas gaspiller. "C'est bien pour l'écologie et en plus, on peut choisir nos quantités nous-mêmes", lance Sacha, une jeune collégienne.

350 demi-pensionnaires sur 600 élèves

Au sein du collège comptant 600 élèves, 350 mangent à la cantine chaque jour, un chiffre élevé, témoin de la satisfaction des familles quant au service de restauration scolaire.

Des collégiens heureux d'aller à la cantine, c'est en tout cas ce qui est ressorti de nos échanges avec eux. "On mange des plats spéciaux, c'est bien ça nous fait découvrir des nouvelles choses", a confié Méline. "Les élèves prennent plaisir et nous prenons plaisir avec eux" déclare le chef Rachid Bescha, avant de poursuivre "avant je travaillais dans de grands restaurants, je suis heureux de pouvoir désormais travailler dans une structure au plus près des enfants". Un plaisir partagé, qui brise les mauvais clichés vis à vis des restaurants scolaires.

Une productrice des Monts du Lyonnais, présente afin de faire déguster ses produits aux élèves ©LC

A terme, la Métropole de Lyon aimerait étendre cette dynamique à toutes les cantines du secteur, afin de promettre une alimentation saine et durable pour tous les collégiens.

