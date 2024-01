Les cantines scolaires de la ville servent chaque jour des plats végétaux pour répondre aux enjeux actuels, une démarche valorisée par l'association Assiettes végétales ce jeudi.

Afin de promouvoir une alimentation biologique, locale et de saison, la ville de Lyon propose des menus végétariens dans les cantines scolaires depuis 2022. Une politique récompensée ce mardi 23 janvier par le label "Assiettes vertes" de l'association Assiettes végétales.

Ainsi, une plaque a été remise dans la cantine du groupe scolaire Alain Fournier à Gauthier Chapuis, adjoint au maire délégué à la condition animale et l'alimentation, et à Stéphanie Léger, adjointe au maire déléguée à l'éducation. "On a souhaité mettre en place une alternative végétarienne quotidienne dans les cantines, avec de nouvelles recettes et saveurs pour les enfants", explique l'élue.

Gauthier Chapuis et Nathalie Léger reçoivent le label "Assiettes vertes". (Photo AP)

Manger végétal pour moins polluer

Chaque jour, près de 300 repas sont servis à la cantine de l'école Alain Fournier, un nombre qui grimpe à 26 000 sur l'ensemble des écoles publiques de Lyon. Par sa politique alimentaire, la Ville a ainsi souhaité répondre aux enjeux modernes tout en soutenant l'agriculture locale et le bien-être animal. Cela permet aussi de diminuer les gaz à effet de serre (GES) à l'heure où l'alimentation est la troisième source de pollution des ménages. "Aujourd'hui, 15% de notre empreinte carbone vient des protéines animales. Agir sur l'alimentation est ce qu'il y a de plus écologique à faire", affirme Cyril Ernst, co-fondateur de l'association Assiettes végétales.

Ainsi, entre 2022 et 2023, 85% des plats servis en cantine à Lyon étaient constitués de recettes végétales, élaborées en collaboration avec les élèves. Emma, en classe de CE2 à l'école Fournier, fait partie de la Commission menus avec 18 autres enfants. "Je ne mange pas de viande, même chez moi, parce que c'est important les animaux et la nature", explique-t-elle. Sa camarade Sirine apprécie quant à elle d'en manger, mais "trouve ça très bon les légumes". Et si certains en sont moins friands, tous s'accordent sur l'importance de goûter à tout et d'avoir une alimentation variée. Selon Gauthier Chapuis, "93,5% des enfants sont satisfaits des recettes proposées".

La cantine de l'école Alain Fournier, dans le 8e arrondissement de Lyon. (Photo AP)

Lyon, troisième collectivité labellisée

Créé en 2021 par Assiettes végétales, le label "Assiettes vertes" a été décerné à seulement deux autres villes avant Lyon. Par cette récompense, l'association a notamment pour objectif de montrer l'exemple et d'inspirer un maximum de collectivités. En effet, le label se décline en deux niveaux d'exigence. Le premier requiert d'avoir deux menus uniques végétariens par semaine ou un menu unique et une alternative. Le second niveau nécessite de proposer deux menus végétariens uniques dont le plat principal est au moins une fois sur deux un plat végétal.

Pour l'association, une distinction est à faire entre un plat végétal ou végétarien. Un plat végétal est entièrement composé d'ingrédients d'origine végétale tandis que le second ne contient juste pas de viande, de poisson ou de fruits de mer. Ce jeudi, la Ville de Lyon était labellisée niveau 2 grâce aux 30 recettes différentes élaborées à la cuisine centrale.

