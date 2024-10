L'humoriste Jason Chicandier organise le 2 novembre prochain une raclette géante à Oullins-Pierre-Bénite.

Après le poulet frites, la raclette. Jason Chicandier organise le 2 novembre prochain une raclette géante au gymnase Herzog d'Oullins-Pierre-Bénite. En juin dernier l'humoriste stéphanois avait organisé un poulet frites géant dans le Beaujolais, qui avait réuni plus de 500 convives.

En mars, c'était du côté de Saint-Etienne, dans sa région natale, que Chicandier avait déjà organisé une raclette XXL au parc des expositions de la ville. L'évènement avait réuni 2200 personnes à Saint-Etienne. A Oullins-Pierre-Bénite, 400 gourmands sont attendus "dans une ambiance chaleureuse" selon les organisateurs.

La journée sera ponctuée de différentes animations comme différents concerts tout au long de la journée. Une buvette et des stands de nourritures et de goodies seront également proposés. Les réservations sont déjà possible sur le site internet de l'organisateur pour des prix allant de 39 à 79 euros.