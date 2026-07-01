Villeurbanne : Thomas Jolly et Laëtitia Guédon nommés à la direction du TNP

La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a choisi Thomas Jolly et Laëtitia Guédon pour prendre la direction du Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne.

Des noms circulaient depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel. Thomas Jolly et Laëtitia Guédon sont nommés à la direction du Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne par la ministre de la Culture, Catherine Pégard.

Thomas Jolly est comédien et metteur en scène. Ce dernier avait été propulsé sur le devant de la scène pour avoir orchestré les cérémonies de Jeux olympiques de Paris en 2024. Laëtitia Guédon est, quant à elle, metteuse en scène.

Cédric Van Styvendael se "réjouit" de cette annonce

"Je me réjouis qu’ils prennent ensemble la direction du TNP, lieu emblématique de l’histoire du théâtre, de la décentralisation culturelle et indissociable de l’identité de Villeurbanne", déclare le maire de la commune Cédric Van Styvendael ce mercredi. Et d'ajouter : "Ils se présentent comme un "duo au service d’une direction artistique". Une codirection dans la droite ligne de Patrice Chéreau et Roger Planchon."

Ensemble, Thomas Jolly et Laëtitia Guedon portent le projet "TNP, Monde Ouvert", pour "inventer des formes nouvelles de création, pour que le spectacle vivant s’adresse au plus grand nombre."

L’édile poursuit : "En tant que maire d’une ville populaire et cosmopolite, je suis intimement convaincu que la culture peut permettre aux habitants de se rencontrer, de dépasser certains clivages, de s’émanciper et de sortir d’une forme de pensée unique qui cherche souvent à s’imposer. Laëtitia Guédon et Thomas Jolly portent cette ambition. Ils nous font la promesse de faire de Villeurbanne un lieu de rendez-vous permanent entre l’art et la cité, entre la création et le public."

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