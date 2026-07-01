Gilles François prend la présidence d'Energie et Services de Seyssel. En ligne de mire, la modernisation du réseau et transition énergétique.

Changement d'ère à Seyssel. Énergie et Services de Seyssel (ESS), entreprise locale de distribution centenaire, vient d'élire Gilles François à la présidence de son conseil de surveillance. Il succède à Christian Monteil, ancien président du département de Haute-Savoie de 2015 à 2021.

Fondée en 1923, puis restructurée en 2006 sous forme de société anonyme d'économie mixte locale, ESS est un acteur discret mais central du paysage énergétique haut-savoyard. Concrètement, la société dessert trnete-six communes autour d'Annecy, principalement dans le bassin annécien et le pays de Seyssel. Elle compte environ 34 000 clients pour un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros en 2024. Détenue par le Syndicat intercommunal d'électricité et de services de Seyssel (SIESS) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR), l'entreprise emploie une cinquantaine de collaborateurs. Elle cumule en outre les rôles de gestionnaire de réseau et de fournisseur, un modèle propre aux 150 entreprises locales de distribution (ELD) françaises qui desservent aujourd'hui 5 % du territoire national.

Un profil politique et technique face aux défis de la transition.

L'arrivée de Gilles François marque d'abord une continuité avec le mandat précédent. En effet, maire d'Argonay pendant trois mandats consécutifs, de 2008 à 2026, il connaît de longue date le tissu institutionnel local. Par ailleurs, il est entrepreneur dans le secteur de l'électricité depuis 2005, ce qui lui confère une double lecture du dossier : élu local d'un côté, professionnel de la filière de l'autre. De plus, il préside le Syndicat intercommunal d'électricité et de services de Seyssel depuis 2020, soit l'actionnaire majoritaire d'ESS. Ce profil à la fois politique, économique et technique le prédispose au poste.

Sous cette nouvelle gouvernance, ESS devra désormais poursuivre sa modernisation. Le réseau, long de plus de 1 500 kilomètres, achemine 325 GWh par an et compte 1 821 producteurs photovoltaïques raccordés. Or, la transition énergétique et l'essor des énergies renouvelables constituent désormais des enjeux structurels pour les ELD. Ces dernières se retrouvent en première ligne, à la fois par leur proximité territoriale et par leur double casquette technique et commerciale. Ainsi, un chantier de long terme s'ouvre pour Gilles François et ses équipes.

