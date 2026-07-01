La librairie Lireka ouvre son capital au public avec une levée de fonds

La librairie indépendante grenobloise a ouvert son capital au public, le 16 juin, avec une levée de fonds participative. Leur objectif : devenir leader européen de l’exportation de livres.

Via la plateforme Crowdcube, le public peut participer à la levée de fonds organisée par la librairie grenobloise indépendante Lireka. Créée en 2021, elle « rend le livre accessible aux francophones du monde entier, avec une livraison gratuite à l’internationale », indique le communiqué de presse.

Face aux géants du e-commerce, le secteur du livre indépendant est en danger. C’est pourquoi Lireka a créé un modèle hybride avec la librairie Arthaud à Grenoble et en ligne à l’internationale grâce à son site regroupant plus de deux millions de livres en français et en anglais.

L’année 2025 a été un moment clef dans l’évolution de Lireka, avec un chiffre d’affaires dépassant les 14 millions d’euros. La vente en ligne a progressé de 42% grâce à deux choses : « La clientèle grand public, composée de plus de 300 millions de francophones établis hors de France, qui peinent encore à se procurer des livres en langue française, d’autre part une clientèle professionnelle de lycées français et internationaux de l’étranger, Alliances Françaises, Instituts Français et universités étrangères », précise le communiqué de presse. Et la librairie Arthaud à Grenoble est également en hausse, de 6 %.

Marc Bordier et Emma Henry, les cofondateurs de Lireka lors de remise du prix de la startup la plus méritante. ©Lireka

Avec une telle progression, Lireka passe le cap de la rentabilité avec un « Excédent Brut d’Exploitation (EBE) positif de 44 000 euros ». Ce qui lui a permis de remporter en 2026 le prix AMBA, de la startup la plus méritante par Arts et Métiers Business Angels.

Cette levée de fonds s’inscrit donc dans une progression importante de Lireka, l’objectif est d’atteindre les 300 000 euros, et plus largement, de devenir leader européen de l’exportation de livres. Chaque personne souhaitant soutenir la librairie indépendante deviendra actionnaire de Lireka. Le montant minimal pour participer est de 10 euros. « Trois réseaux de Business Angels : Femmes Business Angels, Arts et Métiers Business Angels et Investessor ont d’ores et déjà confirmé leur participation, témoignant de la confiance renouvelée de l’écosystème entrepreneurial dans le projet Lireka », souligne le communiqué de presse.

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