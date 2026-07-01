Actualité
La librairie Arthaud, à Grenoble
La librairie Arthaud, à Grenoble, filiale de Lireka

La librairie Lireka ouvre son capital au public avec une levée de fonds

  • par Laura Pierrez

    • La librairie indépendante grenobloise a ouvert son capital au public, le 16 juin, avec une levée de fonds participative. Leur objectif : devenir leader européen de l’exportation de livres. 

    Via la plateforme Crowdcube, le public peut participer à la levée de fonds organisée par la librairie grenobloise indépendante Lireka. Créée en 2021, elle « rend le livre accessible aux francophones du monde entier, avec une livraison gratuite à l’internationale », indique le communiqué de presse.

    Face aux géants du e-commerce, le secteur du livre indépendant est en danger. C’est pourquoi Lireka a créé un modèle hybride avec la librairie Arthaud à Grenoble et en ligne à l’internationale grâce à son site regroupant plus de deux millions de livres en français et en anglais. 

    L’année 2025 a été un moment clef dans l’évolution de Lireka, avec un chiffre d’affaires dépassant les 14 millions d’euros. La vente en ligne a progressé de 42% grâce à deux choses : « La clientèle grand public, composée de plus de 300 millions de francophones établis hors de France, qui peinent encore à se procurer des livres en langue française, d’autre part une clientèle professionnelle de lycées français et internationaux de l’étranger, Alliances Françaises, Instituts Français et universités étrangères », précise le communiqué de presse. Et la librairie Arthaud à Grenoble est également en hausse, de 6 %. 

    Marc Bordier et Emma Henry, les cofondateurs de Lireka lors de remise du prix de la startup la plus méritante. ©Lireka

    Avec une telle progression, Lireka passe le cap de la rentabilité avec un « Excédent Brut d’Exploitation (EBE) positif de 44 000 euros ». Ce qui lui a permis de remporter en 2026 le prix AMBA, de la startup la plus méritante par Arts et Métiers Business Angels.

    Cette levée de fonds s’inscrit donc dans une progression importante de Lireka, l’objectif est d’atteindre les 300 000 euros, et plus largement, de devenir leader européen de l’exportation de livres. Chaque personne souhaitant soutenir la librairie indépendante deviendra actionnaire de Lireka. Le montant minimal pour participer est de 10 euros. « Trois réseaux de Business Angels : Femmes Business Angels, Arts et Métiers Business Angels et Investessor ont d’ores et déjà confirmé leur participation, témoignant de la confiance renouvelée de l’écosystème entrepreneurial dans le projet Lireka », souligne le communiqué de presse. 

    Lire aussi :

    à lire également
    Haute-Savoie : nouvelle présidence chez ESS

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Haute-Savoie : nouvelle présidence chez ESS 15:46
    Villeurbanne : Thomas Jolly et Laëtitia Guédon nommés à la direction du TNP 15:43
    La librairie Arthaud, à Grenoble
    La librairie Lireka ouvre son capital au public avec une levée de fonds 15:42
    Haute-Savoie : Leadactiv passe la frontière en rachetant le belge Hello7 14:51
    Haute-Savoie : une nouvelle étape pour l’enfouissement des réseaux à Plaine-Joux 14:40
    d'heure en heure
    Lyon : deux immeubles des pentes de la Croix-Rousse évacués en raison d’un risque d’effondrement 14:06
    Musiques du monde : Soïo Mundo, les goûts et les couleurs… 13:30
    Danse aux Nuits de Fourvière : quatre spectacles à ne pas manquer 12:47
    Lyon : Pierre Oliver critique les chaussures de Grégory Doucet puis se fait corriger par les internautes 12:10
    Escapades dans le Jura : recharger ses batteries au vert 11:55
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:26
    Musique : globe-trotteurs éclairés 10:40
    Passage à niveau
    Rhône : des feux tricolores installés à un passage à niveau jugé sensible 09:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut