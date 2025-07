En place depuis six mois, la brigade spécialisée de terrain du Tonkin a démantelé cinq points de deal et procédé à 250 interpellations.

Depuis six mois, une brigade spécialisée de terrain (BST) de treize agents est déployée dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. Ce mercredi 2 juillet, le préfet délégué pour la Défense et la Sécurité Antoine Guerin, le maire socialiste de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, et la totalité de la BST étaient présents pour dresser un bilan d'action.

L'objectif de cette brigade : retrouver de la sérénité dans un quartier ou le trafic de drogue s'est implanté depuis plusieurs années : "L'important c'était de retrouver le calme, de faire en sorte que les gens puissent rentrer chez eux sans avoir la boule au ventre", explique le maire de Villeurbanne. Il ajoute : "Le pari n'est pas complètement gagné mais on a sacrément avancé."

"Ce que l'on peut dire c'est qu'il y a des résultats impressionnants" félicite le préfet. Sur six mois, la BST a démantelé cinq points de deal et réalisé plus de 250 interpellations et 8 000 contrôles d'individus. 1 370 amendes ont quant à elles été distribuées dans le quartier pour de plus ou moins gros délits. Un travail de longue haleine mené par la BST, salué par le préfet et le maire : "On sait ce qu'ils font, c'est un travail difficile c'est un travail au quotidien et c'est pourquoi il est important de leur apporter notre soutien."

Si une part des objectifs semble atteinte, le maire de Villeurbanne précise "qu'il ne faut pas crier victoire" : "Nous sommes au début d'un long processus, il reste encore trois points de deal." Il ajoute : "Les premiers résultats permettent néanmoins d'instaurer une confiance entre la population et l'Etat et les collectivités locales."

Chaque jour à 14 h, la brigade est déployée jusqu'à une heure du matin. Après un travail de veille, les équipes se rendent sur place et sur les points de deal restants : "Sur place on prend attache avec la population, une fois qu'on identifie de potentiels vendeurs on essaye de les faire partir voire de les interpeller", partage le major de la BST du Tonkin.

Pour démanteler ces points de deal, la BST effectue un travail sur le long terme : "C'est compliqué d'identifier les personnes qui dirigent, ce sont souvent des jeunes qui vendent, pour remonter plus haut il faut des heures d'observation et de surveillance, il faut vraiment être là au quotidien et c'est ce que l'on fait." Une fois les points de deal démantelés, le travail n'est pas fini : "Il faut revenir au quotidien pour qu'il ne se réimplante pas, il ne faut rien lâcher." "Notre but c'est vraiment de communiquer avec les habitants, avec les jeunes pour faire en sorte qu'il ne rentrent pas dans le trafic", termine le major.

Des habitants "reconnaissants"

Si trois points de deal restent à démanteler, les habitants du quartier semblent satisfaits du travail de la BST : "Aujourd'hui, ceux qui parlent le mieux de la BST ce n'est ni le préfet, ni moi, ce sont les habitants", partage le maire de Villeurbanne. Il poursuit : "Ils sont heureux qu'on puisse enfin parler de leur quartier de manière plus positive." Une vision partagée par deux habitants du Tonkin en balade dans le parc de l'esplanade de l'Europe : "Nous sommes reconnaissants et souhaitons transmettre notre gratitude aux agents pour l'efficacité de leur travail."

Pour le préfet, l'avenir est désormais "de poursuivre et d'amplifier ce travail de la BST", afin de faire du Tonkin un lieu sécurisé.

