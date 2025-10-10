La ligne sera exploitée une fois par semaine dès le 26 octobre. Les billets sont disponibles à partir de 120 euros.

Rejoindre le Cap-Vert depuis Lyon, ce sera bientôt possible. Transavia, la filiale à bas coût d'Air France lance une ligne Lyon-Praia dès le 26 octobre prochain. Le pays est maintenant relié à la France par 5 lignes directes. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et maintenant Lyon. Une destination qui peut paraître idéale en hiver. En effet, l'archipel africain est reconnu pour ses îles volcaniques, ses plages paradisiaques de sable blanc, et sa culture africano-portugaise.

Un vol par semaine, des billets à partir de 120 euros

C'est en avril dernier que Transavia a annoncé l'ouverture de cette ligne effective dans quelques jours. Les vols sont proposés une fois par semaine, tous les dimanche. Concernant prix des billets, mieux vaut attendre. Un départ ce 26 octobre vous reviendrait à 332 euros, contre... 120 euros pour un aller début 2026. Après l'annonce de la ligne Lyon-Reykjavik par EasyJet ce jeudi, les destinations au départ de Lyon Saint Exupéry se multiplient en cette fin d'année.