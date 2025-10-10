Actualité
transavia aéroport de lyon
La filiale low-cost d’Air France lance une ligne LYon-Praia dès le 26 octobre(@Transavia)

Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre

  • par Romain Balme

    • La ligne sera exploitée une fois par semaine dès le 26 octobre. Les billets sont disponibles à partir de 120 euros.

    Rejoindre le Cap-Vert depuis Lyon, ce sera bientôt possible. Transavia, la filiale à bas coût d'Air France lance une ligne Lyon-Praia dès le 26 octobre prochain. Le pays est maintenant relié à la France par 5 lignes directes. Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et maintenant Lyon. Une destination qui peut paraître idéale en hiver. En effet, l'archipel africain est reconnu pour ses îles volcaniques, ses plages paradisiaques de sable blanc, et sa culture africano-portugaise.

    Un vol par semaine, des billets à partir de 120 euros

    C'est en avril dernier que Transavia a annoncé l'ouverture de cette ligne effective dans quelques jours. Les vols sont proposés une fois par semaine, tous les dimanche. Concernant prix des billets, mieux vaut attendre. Un départ ce 26 octobre vous reviendrait à 332 euros, contre... 120 euros pour un aller début 2026. Après l'annonce de la ligne Lyon-Reykjavik par EasyJet ce jeudi, les destinations au départ de Lyon Saint Exupéry se multiplient en cette fin d'année.

    à lire également
    transavia aéroport de lyon
    Trois nouvelles destinations pour Transavia au départ de l'aéroport de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    transavia aéroport de lyon
    Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre 14:59
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Vénissieux : un homme blessé par balle aux Minguettes 14:56
    "Un climat plus favorable" : à Lyon, la rue du Premier-Film, récemment rénovée et officiellement inaugurée 14:43
    Affaire Messaoudi–Begag : fiction… ou tentative de braquage ? 14:14
    Le site de Kem One à Lyon
    Rhône : la préfecture signe un nouvel arrêté concernant le site industriel Kem One 13:40
    d'heure en heure
    La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir” 13:03
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé 12:36
    Festival Lumière : super Mann ! 12:25
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse 12:08
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints 11:20
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon 11:11
    Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale 11:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut