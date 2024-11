À Villeurbanne, ministre LR et maire PS installent une brigade spécialisée contre le trafic de drogue

Le ministre délégué en charge de la Sécurité au quotidien, Nicolas Daragon était à Villeurbanne vendredi 29 novembre pour installer une brigade de police dédiée à la lutte contre le trafic de drogue, dans un commune dirigée par le socialiste Cédric Van Styvendael.

Miné par le trafic de drogue, le quartier du Tonkin à Villeurbanne, aux portes de Lyon, fait fréquemment l'actualité, entre opérations "Place nette", fusillades et mobilisation des riverains. Vendredi 29 novembre, le ministre LR délégué chargé de la Sécurité au quotidien, Nicolas Daragon s'est rendu dans le quartier, accompagné du maire socialiste Cédric Van Styvendael, pour installer la brigade spécialisée de terrain (BST) dédiée au secteur. Une promesse de l'ex-ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au printemps dernier, tenue par le nouveau gouvernement.

"Ce n'est pas jouable de faire de la politique policitienne sur les questions de sécurité des habitants"

"On est contents qu'il y ait un continuité", ont ainsi salué des membres du collectif Tonkin Pai(x)sible, se réjouissant de la mise en place rapide de cette BST . Cette dernière sera constituée de treize agents dédiés uniquement au quartier du Tonkin dont la "proximité avec la Part-Dieu et le campus de la Doua en fait un lieu particulièrement attractif pour les dealers qui trouvent une clientèle qui circule beaucoup", a détaillé Nelson Bouard, le directeur interdépartemental de la police national.

Dans un premier temps, cette nouvelle équipe constituée de "policiers expérimentés", indique la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, travaillera main dans la main avec les CRS d'ores et déjà déployés sur le secteur où plus de 50 kilos de résine de cannabis ont été saisis sur l'année 2023.

"Ils vont être présents toute la journée, à la fois pour être au contact des habitants, mais aussi pour évacuer tous les points chauds", a précisé Nicolas Daragon. Pour rappel, une brigade similaire constituée de 31 agents a été installée en février 2022 à la Guillotière pour apaiser les problèmes d'insécurité et d'incivilité.

"Si vous faites le constat que ça ne fonctionne pas partout de la même façon, je m'associe à ce propos"

Dans les douze derniers mois, 98 opérations ont été menées sur le secteur. Elles ont conduit à 80 placements en garde à vue et 20 déferrements selon le ministre. "Il n'y a pas de roulement entre les effectifs. Ce seront les treize mêmes personnes qui seront là chaque jour. Elles auront une expertise particulière, et vont avoir un travail encore plus efficace", s'est félicité Nicolas Daragon.

"Ce qui est reconnu ici, c'est une façon de travailler. On ne s'est pas levé le matin en se tapant les uns sur les autres. Ce n'est pas jouable de faire de la politique policitienne sur les questions de sécurité des habitants", a poursuivi le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael qui a récemment fait voter une délibération en conseil municipal pour installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans sa commune.

Le ministre a ainsi salué le renforcement des moyens de police municipale à Villeurbanne, sans oublier - en réponse à une question d'un journaliste - de tacler le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet : "Si vous faites le constat que ça ne fonctionne pas partout de la même façon, je m'associe à ce propos. (...) Un maire doit s'associer à la tranquillité publique en allouant des ressources, avec des hommes et des femmes et des moyens de vidéoprotection. Je voudrais rappeler que les caméras de vidéoprotection ça surveille aussi les accès aux plateaux piétonniers, ça surveille aussi les pistes cyclables sur lesquels parfois des gens se garent."

Alliance police nationale interpelle le ministre sur les effectifs

Présents lors de la visite du ministre, des représentants locaux du syndicat Alliance police nationale ont interpellé Nicolas Daragon sur la question des manques d'effectifs dans le Rhône et la région. "J'espère que vous serez sensibles sur une situation qui est vraiment urgente", a lancé le secrétaire départemental du syndicat, Alain Barberis, au ministre, S'ils saluent la création de la BST du Tonkin, les représentants notent qu'elle devrait engendrer davantage d'affaires à traiter, sans effectifs supplémentaires. "On veut tous travailler, interpeller, mais on n'a pas d'effectifs derrière pour traiter les dossiers", s'inquiète un policier.