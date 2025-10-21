Drôme : le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, est mort

Le sénateur LR Gilbert Bouchet, qui a porté la loi visant à une amélioration de la prise en charge de la maladie de Charcot, dont il était lui-même atteint, est décédé lundi à 78 ans, a annoncé la ville de Tain-l'Hermitage (Drôme), dont il a été maire.

"C'est avec une profonde émotion et une immense tristesse que la Ville de Tain-l'Hermitage a appris le décès de Gilbert Bouchet, survenu lundi 20 octobre 2025, des suites de la maladie de Charcot", écrit la municipalité dans un communiqué, qui salue "la mémoire d'un homme qui aura profondément marqué son histoire".

Affaibli et sous respirateur, Gilbert Bouchet avait en octobre 2024 défendu en personne la réforme de la prise en charge des patients touchés par cette maladie, également nommée sclérose latérale amyotrophique (SLA), qui condamne les patients touchés à une paralysie progressive gagnant l'ensemble du corps et aboutit au décès en quelques années.

Le témoignage fort du sénateur avait entraîné un élan d'émotion dans les travées du Sénat. Le texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en février.

Hommage au Sénat

A l'ouverture de la séance publique au Sénat lundi après-midi, un hommage lui a été rendu par le président de la chambre haute Gérard Larcher, précédant un moment de recueillement dans l'hémicycle.

"Venir au Sénat chaque mois, être présent dans notre hémicycle constituait pour lui une motivation dans sa lutte" contre la maladie, a salué M. Larcher, rappelant la mémoire d'un "humaniste" qui "transcenda sa maladie par le combat politique". Un "hommage solennel" au Sénat lui sera rendu dans "quelques semaines", a-t-il ajouté.

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, qui fut le chef de groupe parlementaire de Gilbert Bouchet au Sénat, a salué la mémoire d'un "homme politique dévoué" qui "laisse un héritage marqué par son courage exemplaire face à l'adversité", sur X.

Le président des députés LR, Laurent Wauquiez, a rendu hommage au "courage incroyable" du sénateur, tandis que Mathieu Darnaud, patron des sénateurs de droite, a souligné la "force d'âme" de l'élu et sa "dignité admirable" face à la maladie.

"Gilbert Bouchet a affronté la maladie avec la même combativité qui caractérisait toute sa vie. Jusqu'à ses derniers instants, il est resté fidèle à ses idées, à son engagement et à son franc-parler, symbole d'un élu sincère et entier", salue la ville de Tain-l'Hermitage, où il avait été élu maire en 1995. Il a dirigé cette commune des bords du Rhône pendant plus de vingt ans.

Gilbert Bouchet est né le 8 janvier 1947 en Ardèche. Chef d'entreprise de profession, dans l'hôtellerie, il est devenu sénateur de la Drôme pour la première fois en 2014. La maladie de Charcot touche 6.000 à 7.000 personnes en France.