Un mardi maussade et pluvieux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

Au deuxième jour de la semaine, on prend le même temps et on recommence. C'est un mardi maussade, avec un front pluvieux matinal laissant place à quelques averses jusqu'au soir, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 21 octobre 2025. Une journée où le vent soufflera également assez fort, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

Côté températures il fait 14 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proche des normales de saison.