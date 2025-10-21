Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Un mardi maussade et pluvieux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus

    • C'est une nouvelle journée particulièrement pluvieuse qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 21 octobre 2025.

    Au deuxième jour de la semaine, on prend le même temps et on recommence. C'est un mardi maussade, avec un front pluvieux matinal laissant place à quelques averses jusqu'au soir, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 21 octobre 2025. Une journée où le vent soufflera également assez fort, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

    Côté températures il fait 14 degrés ce mardi matin et le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proche des normales de saison.

