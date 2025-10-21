Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a inauguré ce lundi 20 octobre une nouvelle station de pompage à Saint-Martin-en-Haut. (Photo Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a inauguré ce lundi un équipement clé destiné à sécuriser l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles du territoire des Monts du Lyonnais.

La nouvelle station de pompage de Croix-Perrière, à Saint-Martin-en-Haut, a été officiellement inaugurée ce lundi 20 octobre en présence de Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, et de Daniel Jullien, président du Syndicat mixte d’hydraulique agricole du Rhône (SMHAR). Cette infrastructure, soutenue à hauteur de 1,7 million d’euros par la Région, vise à sécuriser durablement l’accès à l’eau pour les agriculteurs face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.

Reliée à une première station installée à Thurins, elle permettra d’irriguer 60 hectares supplémentaires sur quatre communes – Saint-Martin-en-Haut, Duerne, Thurins et Montromant – et de garantir l’alimentation en eau de 17 exploitations agricoles. Le dispositif assure également la mise en conformité de 19 plans d’eau pour un volume total de 173 000 m³, tout en réduisant la pression sur les bassins versants voisins.

Avec un coût global de 2,9 millions d’euros, financé à 70 % par des fonds publics dont des crédits européens FEADER, ce projet illustre la stratégie régionale en faveur d’une agriculture plus résiliente. Depuis 2016, plus de 1 200 projets d’irrigation ont été accompagnés par la Région pour un montant total de 26 millions d’euros.