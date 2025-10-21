Actualité
Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a inauguré ce lundi 20 octobre une nouvelle station de pompage à Saint-Martin-en-Haut. (Photo Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale

  • par V.G.

    • Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, a inauguré ce lundi un équipement clé destiné à sécuriser l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles du territoire des Monts du Lyonnais.

    La nouvelle station de pompage de Croix-Perrière, à Saint-Martin-en-Haut, a été officiellement inaugurée ce lundi 20 octobre en présence de Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, et de Daniel Jullien, président du Syndicat mixte d’hydraulique agricole du Rhône (SMHAR). Cette infrastructure, soutenue à hauteur de 1,7 million d’euros par la Région, vise à sécuriser durablement l’accès à l’eau pour les agriculteurs face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.

    Reliée à une première station installée à Thurins, elle permettra d’irriguer 60 hectares supplémentaires sur quatre communes – Saint-Martin-en-Haut, Duerne, Thurins et Montromant – et de garantir l’alimentation en eau de 17 exploitations agricoles. Le dispositif assure également la mise en conformité de 19 plans d’eau pour un volume total de 173 000 m³, tout en réduisant la pression sur les bassins versants voisins.

    Avec un coût global de 2,9 millions d’euros, financé à 70 % par des fonds publics dont des crédits européens FEADER, ce projet illustre la stratégie régionale en faveur d’une agriculture plus résiliente. Depuis 2016, plus de 1 200 projets d’irrigation ont été accompagnés par la Région pour un montant total de 26 millions d’euros.

    à lire également
    Lyon : une jeune fille à trottinette renversée, le conducteur prend la fuite

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une jeune fille à trottinette renversée, le conducteur prend la fuite 08:55
    Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mardi 07:55
    Le Sénat a voté le budget 2015 de la Sécurité Sociale. FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Drôme : le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, est mort 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi maussade et pluvieux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Pascal Pancrazio, président de la FNAIM du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Marché immobilier à Lyon : "Les volumes repartent, mais la confiance reste fragile", prévient Pascal Pancrazio 07:00
    Lyon : l'établissement "Café d'Algérie" fermé, il employait illégalement des travailleurs étrangers 20/10/25
    Tennis : La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à investir 3 millions d'euros d'ici 2028 20/10/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : quatre nouvelles enseignes s'installent à la Part-Dieu 20/10/25
    Bron : Le campus Porte des Alpes de l'université Lyon 2 fait peau neuve 20/10/25
    Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z IFCE
    Gagnez vos invitations pour Equita Lyon 2025 avec Lyon Capitale 20/10/25
    Le tribunal administratif de Lyon se réorganise face à une hausse de son activité 20/10/25
    Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée 20/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut