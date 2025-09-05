Pont-d’Ain : fermeture totale du pont de la RD1075 pour travaux

Le pont de Pont-d’Ain, sur la RD1075, sera fermé à la circulation du 20 au 31 octobre 2025 pour d’importants travaux de réparation, annonce le Département de l’Ain.

Le chantier, qui s’étendra du 13 octobre au 7 novembre, débutera par un alternat de circulation du 13 au 17 octobre pour le montage des échafaudages, et se terminera de la même manière du 3 au 7 novembre pour le démontage. Entre ces deux phases, la fermeture complète sera effective 24h/24 et 7j/7, impactant un trafic quotidien d’environ 10 000 véhicules, dont 10 % de poids lourds.

Pour limiter les désagréments, des itinéraires de déviation seront mis en place : via l’autoroute A42 ou par les routes départementales D984, via Varambon ou Neuville-sur-Ain.

Les automobilistes et transporteurs sont invités à anticiper leurs déplacements durant cette période. Ces travaux visent à assurer la sécurité et la durabilité de cette infrastructure essentielle pour le territoire.