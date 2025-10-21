Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mardi

La qualité de l'air restera bonne à Lyon ce mardi 21 octobre, grâce notamment à la pluie favorable à la dispersion des polluants.

Si les Lyonnaises et Lyonnais ne devraient pas voir beaucoup le soleil ce mardi 21 octobre, ils peuvent se consoler en se disant que la pluie, qui sera encore bien présente aujourd'hui, leur permet d'avoir une qualité de l'air globalement bonne dans toute la métropole de Lyon.

Une pluie qui continuera de lessiver les polluants sur toute la région lyonnaise et qui sera donc favorable à la dispersion des polluants. Ainsi, que ce soit pour les particules fines, ou le dioxyde de soufre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, classe la qualité de l'air comme bonne à Lyon.