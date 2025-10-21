Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à Lyon ce mardi 21 octobre, grâce notamment à la pluie favorable à la dispersion des polluants.

    Si les Lyonnaises et Lyonnais ne devraient pas voir beaucoup le soleil ce mardi 21 octobre, ils peuvent se consoler en se disant que la pluie, qui sera encore bien présente aujourd'hui, leur permet d'avoir une qualité de l'air globalement bonne dans toute la métropole de Lyon.

    Une pluie qui continuera de lessiver les polluants sur toute la région lyonnaise et qui sera donc favorable à la dispersion des polluants. Ainsi, que ce soit pour les particules fines, ou le dioxyde de soufre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, classe la qualité de l'air comme bonne à Lyon.

    à lire également
    Le Sénat a voté le budget 2015 de la Sécurité Sociale. FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Drôme : le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, est mort

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne ce mardi 07:55
    Le Sénat a voté le budget 2015 de la Sécurité Sociale. FRANCOIS GUILLOT / AFP
    Drôme : le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, est mort 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mardi maussade et pluvieux à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Pascal Pancrazio, président de la FNAIM du Rhône, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Marché immobilier à Lyon : "Les volumes repartent, mais la confiance reste fragile", prévient Pascal Pancrazio 07:00
    Lyon : l'établissement "Café d'Algérie" fermé, il employait illégalement des travailleurs étrangers 20/10/25
    d'heure en heure
    Tennis : La Région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à investir 3 millions d'euros d'ici 2028 20/10/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : quatre nouvelles enseignes s'installent à la Part-Dieu 20/10/25
    Bron : Le campus Porte des Alpes de l'université Lyon 2 fait peau neuve 20/10/25
    Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z IFCE
    Gagnez vos invitations pour Equita Lyon 2025 avec Lyon Capitale 20/10/25
    Le tribunal administratif de Lyon se réorganise face à une hausse de son activité 20/10/25
    Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée 20/10/25
    Affichage sauvage pro-Aulas à Lyon : les Verts saisissent la commission des comptes de campagne 20/10/25
    Haute-Savoie : les pompiers illuminent 60 sommets pour Octobre rose 20/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut