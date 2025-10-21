Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une jeune fille à trottinette renversée, le conducteur prend la fuite

  • par La Rédaction

    • L’adolescente, blessée à la cheville, a été hospitalisée lundi soir après avoir été percutée par un utilitaire dont le conducteur est activement recherché.

    L’accident s’est produit ce lundi 20 octobre vers 19 h 20 dans le 1er arrondissement de Lyon, au niveau de la rue du Bât-d’Argent. Selon nos confrères du Progrès, une jeune fille circulant à trottinette a été percutée par un utilitaire Renault Trafic, dont le conducteur a pris la fuite après la collision. Selon les premiers éléments, le véhicule aurait coupé la route à la trottinette avant de la heurter, poursuivant sa route en direction du quai du Rhône.

    La victime, blessée à la cheville, a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph. Les enquêteurs exploitent actuellement les images de vidéoprotection afin d’identifier le conducteur en fuite.

