Villeurbanne : l'Asvel se déplace à Monaco pour un choc au sommet du Championnat de France

Les joueurs de l'Asvel retrouvent ce mardi 7 décembre l'équipe de Monaco pour le compte de la 13 journée du Championnat de France. Un 4e déplacement de suite pour les Villeurbannais qui clôtureront leur série à l'extérieur ce week-end face à Pau.

L'Asvel poursuit son road-trip avec un nouveau déplacement en Principauté ce mardi 7 décembre. Quelques jours seulement après que les deux équipes se soient affrontées en Euroligue, dans un match marqué par un panier de William Howard au buzzer, qui avait crucifié les Monégasques (84-85). Cette fois, place au Championnat de France et à la Betclic Élite, avec un match avancé comptant pour la 13e journée, entre le 2e du classement (Monaco) et le 3e (Villeurbanne).

Engagée dans une série de six déplacements consécutifs, les hommes de TJ Parker ont déjà empoché deux succès à Monaco et Fos et concédé une défaite à Munich. Ils vont donc défier Monaco, ce soir à 18 heures, puis Baskonia en Espagne, jeudi, et enfin Pau-Lacq-Orthez, samedi.

Contrairement à la première opposition en Euroligue, l’Asvel sera moins diminuée. Bien qu'Elie Okobo risque de manquer à l’appel après une blessure à la main, TJ Parker pourra compter sur le retour de Kostas Antetokounmpo, laissé au repos contre Fos-sur-Mer. À noter que David Lighty et Raymar Morgan sont toujours absents.