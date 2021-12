Ils avaient cartonné à Lyon, les Anooki en spectacle à Villeurbanne les 8 et 9 décembre

Lors de plusieurs éditions de la Fête des Lumières, ils ont électrisé Lyon. Cette année, les Anooki seront à Villeurbanne.

Les Anooki "les plus mignons de tous les esquimaux", dixit la ville de Villeurbanne, seront présents les 8 et les 9 décembre sur la place Lazare-Goujon, à Villeurbanne, pour un spectacle son et lumière.

Les Anooki resteront ensuite dans le centre de Villeurbanne jusqu'au samedi 25 décembre.

Présents lors de plusieurs éditions de la Fête des Lumières à Lyon, les Anooki avaient été très appréciés par les spectateurs de la Fête des Lumières.



