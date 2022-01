Villeurbanne : l'Asvel s'impose à Nanterre

Malgré une deuxième mi-temps difficile, l'Asvel a battu Nanterre samedi 80 à 74. L'équipe villeurbannaise remonte sur le podium du championnat.

A la peine en Euroligue, l'Asvel va visiblement mieux en championnat. Samedi, la formation villeurbannaise a enchaîné un 4e succès de rang Betclic Elite en venant à bout de Nanterre (80-74). Dans une salle acquise à la cause de son adversaire, l'équipe rhodanienne a pu compter sur un très bon Youssoupha Fall (20 points et 11 rebonds), ainsi que sur Marcos Knight et Charles Kahudi saignants (16 et 14 unités).

Tout ne fut pas simple pour les coéquipiers de Paul Lacombe, qui ont souffert une nouvelle fois des nombreuses absences. En deuxième période, les Franciliens sont revenus à deux longueurs à 5 minutes de la fin malgré les 13 unités d'avance à la pause (46-33).

Prochain match en Turquie

Cette victoire permet aux hommes de TJ Parker de grimper dur le podium, à égalité avec Le Mans (4e). Après 17 matches, ils comptent 11 succès pour 6 défaites. Prochain rendez-vous le 1er février en coupe d'Europe pour affronter Fenerbahçe.