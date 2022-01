Le Prix d'Amérique 2022 à vivre depuis l'hippodrome Carré de Soie ce dimanche

A partir de 14h30 ce dimanche, l'hippodrome Carré de Soie à Vaulx-en-Velin vous ouvre ses portes pour suivre le Prix d'Amérique. En plus de pouvoir regarder la plus célèbre course hippique du monde, plusieurs animations vous seront proposées.

Le Prix d'Amérique, plus célèbre course de chevaux au monde, se tient ce dimanche à 16h20 à Paris-Vincennes. Mais nul besoin d'aller si loin pour les habitants de la métropole de Lyon. En effet, l'hippodrome Carré de Soie à Vaulx-en-Velin vous accueille à partir de 14h30 et retransmettra l'événement en direct.

Au programme des festivités, 7 courses de trot de 15h25 à 18h50 et d'autres surprises. "L’hippodrome sera pavoisé aux couleurs des Etats-Unis, de nombreuses animations sont prévues (tours en voiture suiveuses, visites des coulisses, jeux de plateau, maquillage aux couleurs du drapeau américain pour les plus jeunes…), a confié Lionel Chosson, le directeur des hippodromes de Lyon, dans notre émission 6 minutes chrono. On va également offrir des écharpes, des casquettes, des bonnets et des drapeaux et notre speaker sera présent pour mettre l’ambiance."

A voir ou à revoir : L'hippodrome du Carré de Soie à l’heure du Prix d’Amérique 2022 (vidéo)

Le prix de l'entrée sera de 5 euros pour les adultes et de 3€ pour les étudiants. En revanche, les billets sont gratuits pour les moins de 18 ans, les PMR et les licenciés FFE (sur présentation d'un justificatif en cours de validité). Pour plus d'informations, rendez-vous ici. A noter que le pass vaccinal et le port du masque seront obligatoires.

Le double tenant du titre est forfait

Concernant le Prix d'Amérique, cette édition s'annonce très ouverte en raison de l'absence du double tenant du titre, Face Time Bourbon. Parmi les 18 partants, les favoris sont Davidson du Pont, Etonnant, Hohneck et Flamme du Goutier.