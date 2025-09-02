Villeurbanne : l'association PAZ se mobilise contre le Salon du chiot

L'association de défense animale PAZ manifestera le 6 septembre prochain contre la tenue du Salon du chiot au Double Mixte de Villeurbanne.

Le 6 septembre prochain, l'association de défense animale PAZ se mobilisera contre la tenue du Salon du chiot au Double Mixte de Villeurbanne. De nombreux bénévoles manifesteront à l'entrée du salon à 11h15 pour dénoncer "un business sur l'élevage des chiens" : "Les animaux ne sont pas des marchandises ni des attractions à exhiber dans un salon. Provoquer des envies d’acheter des animaux de compagnie alors que la France est le premier pays en termes d’abandon est choquant", déplore l'association.

Si l'événement est organisé dans un lieu privé ne dépendant pas de la mairie, l'association appelle tout de même la mairie de Villeurbanne à prendre position contre la tenue du salon. Dans une lettre écrite au maire Cédric Van Styvandael, PAZ pointe du doigt "un événement inacceptable", alors que "chaque année, environ 200.000 chats et chiens sont abandonnés en France."

Egalement contacté par PAZ, le propriétaire du Double Mixte a quant à lui affirmé une "position très claire", précisant que : "Tout ce qui n’est pas interdit par la Préfecture est autorisé" et qu'il ne souhaitait pas se rendre complice de l'arbitraire "en fonction de telle ou telle conviction." Ce dernier a néanmoins ajouté "être sensible à la manière dont les animaux étaient traités lors de ces événements."

