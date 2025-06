Zoo du parc de la Tête d’Or : l’association Paz mobilisée le 11 juin pour la réunion publique du maire de Lyon 

Alors qu’elle réclame depuis plusieurs mois la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or de Lyon, l’association Paz sera présente lors de la réunion publique prévue le 11 juin dans le 9e arrondissement.

"Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité." Mobilisée depuis plusieurs mois pour demander la fermeture du parc de la Tête d’Or, l’association Paz compte bien se faire entendre auprès du maire de Lyon. Elle sera en effet présente le 11 juin prochain devant l’espace Jean Couty, dans le 9e arrondissement, à l’occasion de la réunion publique organisée par Grégory Doucet.

Les membres de l’association tiendront notamment des pancartes et distribueront des flyers pour dénoncer la politique de l’édile écologiste concernant le zoo. Alors que ce dernier avait déclaré que “les animaux sauvages n’ont pas leur place dans des enclos” lors des élections municipales de 2020, l’association estime que la mairie a "enchaîné les opérations de communication pour faire croire à sa bonne volonté sur le sujet."

L’association aurait par ailleurs été reçue en novembre dernier par Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la condition animale, qui aurait "exclu toute fermeture et tout placement dans des sanctuaires." En décembre, la municipalité renonçait également à placer les panthères du zoo en sanctuaire, une volte-face "absurde" pour l’association.

"La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais sont favorables à la fermeture du zoo et au placement des animaux dans des sanctuaires. Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité", conclut Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

