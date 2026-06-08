"Je ne céderai rien", promet le maire de Mions après l’installation illégale de 200 caravanes

Environ 200 caravanes sont installées sur deux secteurs de Mions depuis dimanche 7 juin. Le maire de la commune, Mickaël Paccaud, a saisi les services de l’État.

Depuis dimanche 7 juin, environ 200 caravanes sont installées illégalement sur deux secteurs de Mions : les parcelles du secteur Pasteur et la rue Mangetemps. Une occupation dénoncée par le maire de la commune, Mickaël Paccaud, qui indique dans un communiqué avoir engagé "l’ensemble des procédures prévues par la loi" et saisi "sans délai" les services de l’État compétents.

Mickaël Paccaud précise également s’être rendu sur place "dès 14 h 33" ce dimanche aux côtés de la gendarmerie "afin de tenter d’empêcher la première installation constatée sur le secteur Pasteur", mais "malgré la mobilisation immédiate de l’ensemble des acteurs, celle-ci n’a pu être évitée", déplore-t-il encore. Et d’ajouter : "Environ vingt minutes plus tard, une seconde tentative d'installation a été observée sur le secteur Mangetemps. Grâce à la réactivité des équipes mobilisées, son extension sur un champ a pu être empêchée, mais l'occupation n'a pas pu être totalement évitée sur l'ensemble des parcelles concernées."

Toujours dans son communiqué, l’édile de Mions adresse un "message clair" à ces habitants : "Je ne céderai ni à la résignation ni au fait accompli. Depuis le premier instant, je défends avec détermination les intérêts de la commune et je continuerai à agir avec la même fermeté jusqu'à l'aboutissement des démarches engagées." Il assure par ailleurs que "cette position n'est dirigée contre personne", estimant qu’elle repose sur un principe "simple", à savoir que "les règles de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées par tous."

Mickaël Paccaud et les services municipaux restent enfin "pleinement mobilisés" et "continueront à tenir les habitants informés de l'évolution de la situation."

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