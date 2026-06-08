L'entreprise stéphanoise spécialisée dans les dispositifs ludiques pour les secteurs médico-social et du handicap a abandonné le nom MJ Innov pour devenir Ludinnov en mars 2026. Une nouvelle identité censée mieux représenter sa mission : l'inclusion par le jeu.

Ludinnov commercialise en France un dispositif de jeu interactif destiné aux établissement médico-sociaux. Anciennement "MJ Innov", l'entreprise stéphanoise a changé de nom en mars 2026. Le changement, officialisé après dix-huit mois de réflexion, doit permettre à la société de mieux affirmer son identité et ses valeurs auprès de ses publics, nous a confier son responsable marketing, Jacques Micholier.

Fondée il y a huit ans par deux amis d'enfance, Max Bayle et Jonathan Arnaud, l'entreprise est née de la découverte par Max Bayle, via un ami en Angleterre, de la Tovertafel, qui se présente sous la forme d'un vidéo projecteur fixé au plafond et qui est un outil néerlandais qui à pour bute de stimuler des personnes sur le plan cognitif entre autres, grâce au jeu. Jonathan Arnaud, alors éducateur spécialisé, a convaincu Tover, l'entreprise qui produit la Tovertafel d'en obtenir la distribution exclusive en France. Depuis 2018, près de 2600 établissements en sont équipés.

Tovertafel, est un outil qui stimule les personnes sur les plans social, physique et cognitif grâce au jeu. @Ludinnov

"S'il y a une chose à mettre en avant, c'est vraiment de rendre la société plus inclusive par le jeu"

"La problématique, c'est qu'ils connaissaient tellement ce produit qu'ils ne connaissaient pas MJ Innov", explique Jacques Micholier à Lyon Capitale, faute de discours de marque et d'univers graphique identifiables. Le nouveau nom, Ludinnov, conserve la dimension d'innovation tout en mettant en avant l'aspect ludique, avec l'inclusion pour signature. "S'il y a une chose à mettre en avant, c'est vraiment de rendre la société plus inclusive par le jeu", résume-t-il.

Pour rappel, l'entreprise basée à Saint-Étienne compte un vingtaine de salariés et travaille avec une trentaine d'ambassadeurs sur le terrain. Son catalogue s'est étoffé au-delà de la Tovertafel, avec une version mobile et le "Maestro", un dispositif musical. Ludinnov élargit également ses cibles aux médiathèques, bibliothèques et au secteur de la petite enfance, et accompagne les établissement par des démonstrations gratuites et des kits d'activités.

L'entreprise développe par ailleurs ses marchés en Belgique et, plus récemment en Espagne, et affiche une volonté d'extension vers le domicile dans les prochaines années. Côté évènements une partie de Loup-garou tournée en médiathèque à Baillval, au nord de Paris, avec des élèves de CM2 et le Maestro pour les effets sonores, sera diffusée le 24 juin lors d'une projection ouverte au public.