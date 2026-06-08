Saint-Fons : les Écologistes apportent leur soutien au projet de reprise des employés de Polytechnyl

Les salariés de Polytechnyl à Saint-Fons, « désabusés » après l’annonce de sa reprise a minima (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Les Écologistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent le projet de reprise porté par les salariés de Polytechnyl et appellent le gouvernement à mettre "en cohérence discours et actes."

Alors que les salariés de l’entreprise Polytechnyl rencontrent le gouvernement ce lundi 8 juin pour présenter leur projet de création d’entreprise pour sauver l’usine située à Saint-Fons, au sud de Lyon, les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes "espèrent" que l’État "saura prendre ses responsabilités et saisir l’opportunité de sauver Polytechnyl."

Dans son communiqué diffusé ce lundi, le groupe rappelle que 600 emplois sont menacés par l’entreprise américaine Lone Star, qui ne prévoit de conserver que 72 salariés sur 547, et que "des savoirs-faire stratégiques sont récupérés par un acteur financier étranger." Et d’ajouter : "C’est tout un écosystème local qui est dévasté."

Les Écologistes dénoncent par ailleurs le fait que, "jusqu’à présent, personne, ni l’Europe, ni le gouvernement, ni la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont pourtant chacun à leur niveau des leviers d’action, ne sont venus en aide à Polytechnyl", alors que "tous affirment vouloir défendre l’industrie et la souveraineté économique." Et de conclure : "Il est temps de mettre en cohérence discours et actes (…). Nous appelons les pouvoirs publics à saisir cette opportunité et à mettre tout en œuvre pour accompagner ce projet."

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