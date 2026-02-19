Actualité
Grégory Doucet en campagne ce vendredi 13 février dans le 1er arrondissement de Lyon. (@Vincent Guiraud)

Municipales : comment Grégory Doucet veut faire de Lyon "une ville pour les animaux"

  • par Nathan Chaize

    • Candidat à sa réélection, le maire écologiste dévoile ses mesures pour faire de Lyon "une ville pour les animaux".

    Alors que le Parti animaliste a apporté ce mercredi son soutien à Jean-Michel Aulas, lequel leur aurait promis des places sur les listes d'arrondissement, le candidat de la gauche et des écologistes, Grégory Doucet dévoile ses mesures pour faire de Lyon "une ville pour les animaux".

    Le maire sortant rappelle que 60 mesures ont été votées en conseil municipal en mars 2024 pour la conditions animale, mais considère que "l'espace urbain n'est pas encore suffisamment conçu pour prendre en compte le besoin des animaux".

    Renforcer la vocation de refuge du zoo du parc de la Tête d'Or

    Le candidat de la liste Pour Vivre Lyon propose ainsi de créer de nouvelles aires d'ébat canines et des parcours de balades "dog friendly". "La brigade anti-incivilités déjà annoncée inclura dans ses missions entre autres la sensibilisation et la lutte contre les déjections canines", précise la liste de gauche.

    Le maire sortant veut aussi renforcer l'accueil des animaux des résidents dans les Ehpad et favoriser l'accueil des chiens dans les lieux d'accueil pour les sans abris. Il est par ailleurs proposé de mettre en place des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l'abandon des animaux domestiques.

    La gauche et les écologistes promettent d'intégrer "pleinement la question animale" dans les projets d'aménagements et dans les espaces verts. Enfin, et alors que la candidate insoumise souhaite fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, Grégory Doucet s'engage plutôt à renforcer sa "vocation de centre d'accueil et de refuge".

    à lire également
    Près de Lyon : l'A47 fermée en direction de Saint-Etienne suite à un accident

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : l'A47 fermée en direction de Saint-Etienne suite à un accident 09:26
    Municipales : comment Grégory Doucet veut faire de Lyon "une ville pour les animaux" 08:50
    faits divers
    Incendie dans le 8e arrondissement de Lyon : un locataire aurait volontairement mis le feu 08:18
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Avalanches, pluie, vent, crues… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance face à la tempête Pedro 07:49
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la garde à vue de neuf suspects prolongée de 24 heures  07:31
    d'heure en heure
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : un jeudi pluvieux tandis qu’il fera 11 degrés à Lyon  07:14
    "Double peine pour les locataires" : Tennessee Garcia alerte sur l'explosion des charges à Lyon 07:00
    Municipales 2026 : à Lyon, le Parti animaliste rejoint Jean-Michel Aulas 18/02/26
    Jean-Michel Aulas décline sa première invitation à un échange, le Club de la presse de Lyon réitère son invitation 18/02/26
    Véronique Sarselli
    Alliance entre LFI et écologistes ? : Véronique Sarselli demande à Bruno Bernard de se positionner 18/02/26
    Mort de Quentin Deranque : un second assistant parlementaire de Raphaël Arnault parmi les suspects 18/02/26
    Uber VTC
    "Uber by Women" : la plateforme de VTC étend son service dédié aux femmes à Lyon 18/02/26
    Lyon : un homme armé interpellé près de la station de métro Grange Blanche 18/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut