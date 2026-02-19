Municipales : comment Grégory Doucet veut faire de Lyon "une ville pour les animaux"

Candidat à sa réélection, le maire écologiste dévoile ses mesures pour faire de Lyon "une ville pour les animaux".

Alors que le Parti animaliste a apporté ce mercredi son soutien à Jean-Michel Aulas, lequel leur aurait promis des places sur les listes d'arrondissement, le candidat de la gauche et des écologistes, Grégory Doucet dévoile ses mesures pour faire de Lyon "une ville pour les animaux".

Le maire sortant rappelle que 60 mesures ont été votées en conseil municipal en mars 2024 pour la conditions animale, mais considère que "l'espace urbain n'est pas encore suffisamment conçu pour prendre en compte le besoin des animaux".

Renforcer la vocation de refuge du zoo du parc de la Tête d'Or

Le candidat de la liste Pour Vivre Lyon propose ainsi de créer de nouvelles aires d'ébat canines et des parcours de balades "dog friendly". "La brigade anti-incivilités déjà annoncée inclura dans ses missions entre autres la sensibilisation et la lutte contre les déjections canines", précise la liste de gauche.

Le maire sortant veut aussi renforcer l'accueil des animaux des résidents dans les Ehpad et favoriser l'accueil des chiens dans les lieux d'accueil pour les sans abris. Il est par ailleurs proposé de mettre en place des campagnes de sensibilisation pour lutter contre l'abandon des animaux domestiques.

La gauche et les écologistes promettent d'intégrer "pleinement la question animale" dans les projets d'aménagements et dans les espaces verts. Enfin, et alors que la candidate insoumise souhaite fermer le zoo du parc de la Tête d'Or, Grégory Doucet s'engage plutôt à renforcer sa "vocation de centre d'accueil et de refuge".