Arrêtés en flagrant délit à Genas, deux cambrioleurs condamnés à huit mois de prison ferme

Arrêtés après une tentative de cambriolage à Genas, deux suspects de nationalité géorgienne ont été condamnés à huit mois de prison ferme. Une OQTF leur a été délivrée.

Dans la nuit de 30 au 31 mai, deux individus ont été interpellés en flagrant délit dans le quartier de Vurey, à Genas (Rhône) alors qu'ils tentaient de cambrioler une résidence. La gendarmerie du Rhône indique qu'ils ont été déférés devant le Procureur de la République en vue d'une comparaison immédiate le 1er juin.

Pour rappel, ils avaient été interpellés après qu'un voisin les a vus tenter de s'introduire dans une maison. Immédiatement, le Centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG 69) donne l'alerte et mobilise les unités du secteur. Des gendarmes de Jonage et de Mions sont alors envoyés sur place pour interpeller les deux suspects, et les placer en garde à vue.

Huit mois de prison ferme

A l'issue du jugement, les deux suspects de nationalité géorgienne ont été condamnés à huit mois de prison ferme, assorti d'une assignation à résidence ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Par l'intermédiaire d'un post sur les réseaux sociaux, la gendarmerie du Rhône a tenu à remercier le voisin pour son témoignage.