Villefranche : une vingtaine d’enfants du groupe scolaire Jean Macé malades après un repas à la cantine

Une vingtaine d’enfants du groupe scolaire Jean Macé, à Villefranche-sur-Saône, se sont plaints de maux de ventre et de démangeaisons après la cantine. La piste de l'intoxication alimentaire est privilégiée.

Petit vent de panique ce lundi au groupe scolaire Jean Macé de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, une vingtaine d’enfants ont déclaré se sentir mal aux alentours de 13 heures, après le repas à la cantine.

Maux de ventre, démangeaisons et plaques rouges sur la peau, neuf véhicules de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour comprendre la situation. Selon les premiers éléments, il pourrait s’agir d’une intoxication alimentaire. Des bus ont été déployés pour transporter les enfants malades au centre hospitalier de Gleizé.

Le maire de la commune, Thomas Ravier, indique toutefois au Progrès qu’il "n’y a pas de symptômes graves."