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Un nouveau directeur général pour la CCI Drôme. @CCI Drôme

Un nouveau directeur général pour la CCI de la Drôme

  • par Ivan Balkanski

    • Thierry Sanchez a pris la direction générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme le 1er juin 2026. Il succède à Pierre Vulin qui était en poste depuis fin 2023.

    L'ancien directeur général adjoint de la CCI de la Drôme, Thierry Sanchez, en est devenu le directeur général depuis le 1er juin 2026. Sa nomination a été une promotion interne : avant d'occuper le poste de directeur général adjoint, il était responsable adjoint de l'École de gestion et de commerce (ECG). Il succède à Pierre Vulin qui était arrivé à la tête des service fin 2023, lui-même successeur d'Alain Fonte, qui avait dirigé l'établissement pendant onze ans.

    Juriste de formation, le nouveau directeur général a effectué l'essentiel de son parcours au sein d'organisation patronales, de la Fédération mécanique à Paris à l'UIMM Drôme-Ardèche, en passant par la FDSEA du Vaucluse. La CCI met en avant son rôle dans la création du CFAI Loire Drôme Ardèche, un centre de formation d'apprentis spécialisé dans l'industrie.

    Le nouveau directeur à déclaré dans un communiqué : "À la CCI, on embrasse l'économie d'un territoire dans toute sa diversité. Les secteurs sont interconnectés : un emploi industriel, par exemple, génère plusieurs emplois indirects", dit-il. Il situe l'action de la chambre entre mission de service public et activité marchande, un équilibre qu'il rattache aux évolutions issues de la loi PACTE, qui a réformé le financement et le périmètre des CCI depuis 2019.

    À sa prise de fonction, Thierry Sanchez fixe plusieurs priorités : renforcer l'accompagnement des entreprises à chaque étape de leur développement, adapter l'offre de formation aux besoins de marché et porter des projets structurants. À horizon de trois ans, la chambre évoque la rénovation de ses bâtiments, le développement de la responsabilité sociale des entreprises et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses outils. Cependant la CCI n'a communiqué aucun objectif chiffré à ce stade.

    Pour rappel : la CCI de la Drôme est un des maillons territoriaux du réseau consulaire français, qui compte aujourd'hui 121 établissements, coordonnés par CCI France. Administrées par des chefs d'entreprise élus et placées sous la tutelle de l'État, ces chambres accompagnent les entreprises de leur création à leur transmission et participent au développement économique de leur territoire.

    Lire aussi : Lyon - Métropole : Philippe Valentin, élu président de la CCI

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