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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon, une femme grièvement blessée après un accident sur l’A47

  • par LR

    • Un accident de la route est survenu ce lundi 8 juin sur le Pont du Rhône aux alentours de 14 h 30. Une femme a été grièvement blessée. L’A47 a rouvert à la circulation à 16 h 30.

    Un grave accident est survenu sur l’A47 ce lundi 8 juin. Aux alentours de 14 h 30, deux voitures sont violemment entrées en collision sur le Pont du Rhône, à hauteur de la commune de Ternay, indiquent nos confrères de Radio Scoop.

    Une femme de 48 ans a été grièvement blessée, avant d’être héliportée en urgence absolue à l’hôpital. Un homme de 31 ans est, lui aussi, blessé, mais moins sérieusement. Il a également été transporté à l’hôpital.

    L’A47 a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours. Si elle a pu rapidement rouvrir dans le sens Saint-Étienne/Lyon, elle n’a rouvert qu’à 16 h 30 dans le sens Lyon/Saint-Étienne.

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