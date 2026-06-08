Près de Lyon, une femme grièvement blessée après un accident sur l’A47

Un accident de la route est survenu ce lundi 8 juin sur le Pont du Rhône aux alentours de 14 h 30. Une femme a été grièvement blessée. L’A47 a rouvert à la circulation à 16 h 30.

Un grave accident est survenu sur l’A47 ce lundi 8 juin. Aux alentours de 14 h 30, deux voitures sont violemment entrées en collision sur le Pont du Rhône, à hauteur de la commune de Ternay, indiquent nos confrères de Radio Scoop.

Une femme de 48 ans a été grièvement blessée, avant d’être héliportée en urgence absolue à l’hôpital. Un homme de 31 ans est, lui aussi, blessé, mais moins sérieusement. Il a également été transporté à l’hôpital.

L’A47 a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention des secours. Si elle a pu rapidement rouvrir dans le sens Saint-Étienne/Lyon, elle n’a rouvert qu’à 16 h 30 dans le sens Lyon/Saint-Étienne.