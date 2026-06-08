Mort de Lyhanna : un rassemblement prévu devant le Palais de Justice de Lyon ce lundi

Après le meurtre de Lyhanna, un rassemblement est organisé à Lyon pour lui rendre hommage et dénoncer les failles face aux violences sexuelles sur mineurs.

Après la marche blanche qui s'est tenue hier à Fleurance (Gers) pour rendre hommage à la petite Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition le 29 mai, un rassemblement est prévu ce lundi 8 juin à 19 heures devant le Palais de Justice de Lyon.

Les collectifs enfantiste, Les petits invincibles, Nous toutes, ou encore le Planning familial souhaitent rendre hommage à Lyhanna, alors que le principal suspect Jérôme Barella avait déjà fait l'objet de nombreuses plaintes pour viol en 2022, 2023 et 2025. Il est aujourd’hui mis en examen, pour enlèvement et séquestration, et incarcéré en attendant son procès. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs excusé au nom de l'Etat et présenté ses excuses à la famille de Lyhanna.

Le garde des Sceaux a par ailleurs rencontré les procureurs généraux ce lundi pour une réunion de travail centrée sur les violences sexuelles faites aux enfants. Le ministre entend rencontrer chaque représentant pour "qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, des difficultés avec le ministère de l'Intérieur, des problèmes d'experts…".

Une défaillance qui est à l'origine des nombreux rassemblements prévus dans une cinquantaine de villes de l'Hexagone ce lundi.