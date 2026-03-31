Lyon : un agent hospitalier tente de mettre fin à ses jours à l’hôpital Édouard Herriot

Dans un communiqué, le syndicat autonome de l’hôpital Édouard Herriot demande l’ouverture d’une enquête conjointe entre direction et élus du personnel, ainsi que la mise en place d’une cellule d’écoute.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 31 mars sur les réseaux sociaux, le syndicat autonome de l’hôpital Édouard Herriot (3e arr.), situé dans le 3e arrondissement de Lyon, révèle qu’un agent hospitalier a tenté de mettre fin à ses jours sur le site ce lundi. Une instance extraordinaire du personnel est prévue le 2 avril, indiquent nos confrères d’actuLyon, et un dispositif spécial a été mis en place. L'état de la victime serait stabilisé.

L’organisation syndicale pointe notamment du doigt les "nombreuses alertes" effectuées à l’Agence régionale de santé (ARS), à l’inspection du travail "pour différents services en lien avec de la maltraitance managériale et des dégradations des conditions de travail au cours des derniers mois." Une situation aggravée par les récentes tentatives de suicide de deux patients de l’hôpital, après lesquelles le syndicat aurait demandé la mise en place d’une cellule d’accompagnement pour les agents. La direction serait "toujours en réflexion à ce sujet", assure-t-il.

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Le syndicat demande une enquête

Face à ce drame, le syndicat FA-FPH demande à la direction des Hospices Civils de Lyon (HCL) et l’ARS "une enquête conjointe entre direction et élus du personnel sur l’ensemble du secteur où l’agent était en fonction", "la mise en place d’une cellule d’écoute urgence pour les agents travaillant avec lui", "le respect des instances du personnel et de leur fonctionnement" ou encore "la fin des effectifs cibles."

"La situation sur l’hôpital Édouard Herriot nécessite une reprise du dialogue social, le respect des instances du personnel, seul rempart contre les dégradations des conditions de travail qui nuisent à la santé des agents hospitaliers", conclut le syndicat FA-FPH.