Le restaurant Sur le Pouce à Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
Villefranche-sur-Saône : le restaurant Sur le Pouce fermé après un contrôle d’hygiène

    • Après un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), le restaurant Sur le Pouce à Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture.

    Situé à Villefranche-sur-Saône, le restaurant Sur le Pouce a été fermé ce vendredi 21 novembre par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) a en effet relevé plusieurs infractions aux bonnes règles d’hygiène : mauvaises conditions de stockage, absence de traçabilité des aliments ou encore absence de dispositif hygiénique pour le lavage des mains en zone de production et dans les sanitaires du personnel.

    Afin de pouvoir rouvrir leur établissement, les propriétaires devront mettre en œuvre une série de mesures comprenant le nettoyage et la désinfection de l’ensemble des locaux, supprimer les équipements en bois, revoir l’organisation des locaux pour éviter la contamination des aliments et enfin appliquer le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène (GBPH).

