L'Hôtel de ville de Lyon accueille une expo solidaire de 111 artistes

Organisée par "Les 111 des arts", une vente-exposition se dérouler du 25 novembre au 1er décembre, après un vernissage lundi 24.

Céder à l'art pour soutenir les enfants malades. C'est l'objectif de l'association "Les 111 des arts" qui organise, chaque année, une vente-exposition d'œuvres au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques et du bien-être des jeunes patients hospitalisés à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon (IHOPe). Le vernissage de cette édition 2025 aura lieu le lundi 24 novembre à 18h30, à l'Hôtel de ville de Lyon.

Comme le veut la tradition, 111 artistes aux styles et techniques variés ont été sélectionnés par un jury indépendant, renouvelé chaque année et composé d'acteurs du monde de l'art et d'amateurs.

Des bénéfices reversés à la recherche pédiatrique

Chaque artiste présentera au minimum 11 carrés (des œuvres originales au format 20 x 20 cm) ou six sculptures de petite taille. Les créations seront exclusivement vendues aux adhérents, à prix unique de 92 euros pour les œuvres murales (dont minimum 44 euros reversés à l'association), et 190 euros pour les sculptures (90 euros minimum pour l'association).

En avril dernier, grâce à la vente-exposition et aux dons, l'association a remis un chèque de 50 000 euros à l'IHOPe pour soutenir la recherche sur les cancers et les leucémies pédiatriques.

Vente-exposition du 25 novembre au 1er décembre, de 11 à 19 heures, à l'Altrium de l'Hôtel de ville de Lyon. Entrée libre et gratuite, pièce d'identité obligatoire. Pour ceux qui le souhaitent, l'adhésion est à faire sur place, 30 euros, déductible des impôts à hauteur de 66 %.