Une pizzeria de l'avenue Berthelot à Lyon a été fermée après un contrôle sanitaire.

La pizzeria Pizza Punto située au 151 avenue Avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon a été fermée par la préfecture du Rhône après un contrôle sanitaire ayant relevé des "manquements graves aux règles d'hygiène".

Le rapport des agents effectué après une visite le 11 septembre fait notamment état d'une "absence de contrôle à réception des marchandises", de "mauvaises conditions de stockage des denrées", ou encore l'"information incomplète sur les substances allergènes contenues dans les plats et denrées".

Un second contrôle a été effectué le 17 novembre, au cours duquel les agents ont constaté que la mise en demeure du 11 septembre n'avait pas été réalisée, les "mêmes manquements" ont ainsi été relevés.

Pour rouvrir, l'établissement devra ainsi mettre en place une série de mesures correctives.