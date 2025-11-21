Actualité
Rhône : circulation perturbée la semaine prochaine sur plusieurs routes départementales

  • par La Rédaction

    • Le Département du Rhône réalise des travaux d’entretien et de sécurité sur plusieurs axes, entraînant des fermetures partielles et alternances de circulation du 24 au 30 novembre.

    Plusieurs interventions sont prévues cette semaine sur le réseau routier rhodanien. Sur la RD36E à Orliénas, des travaux de confortement de talus et de reconstruction de trottoir se dérouleront jusqu’au 7 janvier avec circulation alternée (190 000 €).

    La RD86E à Lancier sera fermée un jour entre le 24 et le 28 novembre pour des opérations d’élagage. Sur la RD24E1 à Saint-Julien-sur-Bibost, le lamier nécessitera une fermeture de 8h30 à 16h du 24 au 28 novembre. Enfin, le chantier du pont de Condrieu a repris le 17 novembre avec l’installation de la palée numéro 3 en amont.

    Le Département rappelle que ces chantiers visent à sécuriser les routes et à améliorer les mobilités sur le territoire. Les automobilistes et usagers sont invités à suivre la signalisation et à anticiper d’éventuels retards pendant ces interventions.

    À Tassin, le pont Honoré Esplette retrouve ses usagers

